عاوزة شعرك طويل.. 7 نصائح صحية تساعد على إطالة شعرك

تعانى بعض الفتيات من مشكلة قصر الشعر وعدم نموه، لكن من الممكن تجنب هذه المشكلة باتباع بعض النصائح البسيطة والتى تساعد على إطالة الشعر.. ويقدم الموقع الأمريكى wittyfeed، بعض النصائح البسيطة لإطالة الشعر، والمتمثلة فى الآتى:

1- اختيار الشامبو الصحى المناسب لشعرك:

>ووفقا للتقرير فإنه للحصول على شعر طويل فيجب استخدام شامبو وبلسم خال من المواد الكيميائية، وتكون قائمة المكونات المدونة عليه خالية من هذه المواد الكبريتات والسيليكون.

2- غسل الشعر بطريقة سليمة:

>لا يجب غسل الشعر بشكل مستمر، ووفقا لأطباء الأمراض الجلدية فإن غسل الشعر باستمرار يلحق الضرر بالشعر، وعدد المرات المناسبة لشعر صحى هى مرتين أو ثلاث مرات فى الأسبوع.

3- يجب غسل الشعر بماء بارد:

>وحسب التقرير فإن غسل الشعر بالماء البارد يعتبر أفضل للبصيلات من الماء الساخن، ويحافظ على شعرك من أن يكون هشّا.

4- اختيار المشط أو الفرشاة المناسبة:

>فمن الضرورى اختيار المشط المناسب لشعرك، لأنه يعد أمرا ضروريا فى الحفاظ على صحة الشعر، ولتنظيف الشعر المتشابك، فلا يجب استخدام المشط والشعر رطبا، لأنه يضعفه ويتسبب فى تكسيره، ومن الأفضل استخدام فرشاة أو مشط ذو شعيرات ناعمة بدلا من البلاستيكية الصلبة.

5- قص أطراف الشعر:

>فيجب قص أطراف الشعر من وقت لآخر، لأنه يساعد على إزالة الشعيرات المقصفة، وبذلك ينتهى التقصف وينمو الشعر بشكل أسرع.

6- تناول طعام صحى:

>تناول الطعام الصحى له تأثير كبير على نمو الشعر، لأن النظام الغذائى الخاص بك يؤثر على المواد المغذية فى الجسم والتى تساعد على بناء شعر جديد، ومن الأطعمة الصحية الأسماك والفواكة والخضراوات والمكسرات، التى تساعد على نمو شعر صحى.

7- شرب الكثير من الماء:

>لأن شرب القليل من الماء يسبب الجفاف ويؤثر على الجلد والشعر بشكل سيئ، فمن الضرورى شرب 8 أكواب من الماء يوميا.