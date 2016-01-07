ما الجديد الذي يجمع سميرة سعيد وشيرين عبد الوهاب؟

نشرت الفنانة المغربية سميرة سعيد عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، صورة تجمعها بالفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، ليلة رأس السنة، وعلقت تحتها "قريباً".

ولكن لم يعرف ما الذي كانت تقصده سميرة بكلمة "قريباً"، مع أنها توحي بأن هناك عملاً سوف يجمع بين النجمتين قريباً، وهو ربما يكون على الأغلب"دويتو" غنائي.

يشار إلى أن شيرين تعيش فترة من الإجازة، بعد إنتهاء الموسم الثالث من برنامج "ذا فويس"، أما سميرة سعيد فهي لا تزال تحصد نجاح آخر ألبوماتها "عايزة عيش" الذي طرحته قبل مدة.

وكانت سميرة سعيد قد اتهمت بتقليد شيرين عبد الوهاب، بسبب التشابه الكبير بين صور غلاف ألبومها الاخير وصور غلاف ألبوم شيرين "بطمنك".

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