أماني الحكيم تربي ابنة زوجها فتتعرض لهذا المصير

تشارك الفنانة السورية أماني الحكيم في مسلسل "عابروا الضباب" للمخرج يزن أبو حمده والذي يتألف من أربع حكايات تمتد على ثلاثين حلقة تجري أحداثها بين العامين 2010 و2016. وتشكل "الأزمة" خلفية لها، حيث يستعرض العمل انعكاسها على حياة أبطاله الذين يشكّلون نماذج مختلفة لشخصيات سورية تعيش في الفترة المذكورة.

وعن شخصيتها في الحكاية الرابعة التي انطلق تصويرها في العاصمة دمشق قبل أيام قالت أماني في حديث لـ " سيدتي نت " : أؤدي شخصية أمل ..وهي امرأة ثلاثينية قامت بتربية شقيقتها الصغرى بعد وفاة والديها ..ومن ثم تزوجت برجل بعد وفاة زوجته وقامت بتربية ابنتيه لكن الكبرى كان لها رد فعل سلبي جداً على حمل أمل فهربت عن طريق البحر وغرقت أختها الصغرى. فعادت وصبت جام غضبها على أمل التي حاولت استيعابها لآخر لحظة "..

وأضافت أماني : أحداث العمل تجري ضمن الأزمة وتتناول موجة الفساد التي لها أكثر من شكل والتي كادت ان تودي بابنة زوجها لولا أن الحب والخير انتصر في النهاية على صعيد الجانب الإنساني والعلاقات الأسرية " .

وختمت أماني : " أمل صورة عن الفتاة الطيبة المعطاءة والتي لم تشوهها الظروف واختارت السترة والأسرة " .

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