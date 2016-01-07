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نجاح جديد يرافق أديل

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الخميس 07-01-2016 04:36

سجل ألبوم "25" الأخير للمغنية البريطانية أديل، أفضل المبيعات في الولايات المتحدة خلال العام 2015، وأنهى العام متصدراً على مدى 6 أسابيع متتالية في تصنيف المبيعات، على ما أظهرت أرقام أصدرتها شركة "نيلسن ميوزيك".

وبيعت 7.44 مليون نسخة من الألبوم الأخير للمغنية البريطانية في الولايات المتحدة خلال العام 2015 وهو رقم قياسي منذ ألبوم " Confessions" للنجم Usher، والذي حقق 7.98 مليون نسخة في العام 2004.

وتمتع ألبوم " Confessions" بفترة أطول لتحقيق الرقم القياسي، إذ إنه صدر في مارس 2004، في حين أن ألبوم "25" لم يطرح للبيع إلا في نوفمبر وكان هذا الألبوم الأول لأديل منذ 4 سنوات.

وسبق لألبوم "25" الذي يتضمن أغنية "Hello" الشهيرة أن حطم الرقم القياسي لمبيعات الأسبوع الأول عند طرحه في الولايات المتحدة وبريطانيا.

ورفضت أديل طرح الألبوم عبر منصات البث الموسيقي التدفقي، الأمر الذي لم يحل دون بيعها ملايين النسخ منه.

 

 

 

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