حمدين صباحى لـ"الإبراشى": البرادعى رمز وطنى نبيل أرفض تخوينه

دافع حمدين صباحى، مؤسس التيار الشعبى، عن الدكتور محمد البرادعى، مؤكدًا احترامه الشديد له، ولضميره ودوره، وإن أخطأ فى انسحابه من المشهد السياسى، لأنه "خلا" بكثيرين تعشموا فى وجود أحد رموز الثورة ممثلاً لهم فى السلطة.

وقال مؤسس التيار الشعبى، فى حواره مع الإعلامى وائل الإبراشى ببرنامج "العاشرة مساءً" المذاع عبر فضائية "دريم": "عيوبى ربما تكون أكثر من البرادعى، أو غيره، فلسنا أنبياء، نخطئ ونصيب، ونقدم انتقاداتنا ليتعلم هو أو غيره ويصوب مواقفه ولكنه يبقى رمزًا وطنياً نبيلاً يستوجب الاحترام"، مستطرداً: "البرادعى كمصرى أنا فخور به فهو وطنى نبيل وضميره يقظ، أختلف معه، لكن لا يمكن اغتياله أو إنكار تاريخه وعطائه.. هذا ظلم وتجنى بعيد عن الإنصاف".

كما رفض صباحى، حملات "تخوين وعمالة البرادعى"، ووصفها بالحملات الظالمة، غير المنصفة، من أناس لا تحكمهم قيم أخلاقية، يطلقون الاتهامات ويصدرون الأحكام الباطلة على الآخرين.

وتابع: "نحن فى عصر الاستباحة للناس والقيم والرموز والقانون والدستور والثوابت الوطنية الأصلية"، مؤكداً أن الذين يخوضون نضالاً سياسياً لهدف عظيم، عليهم تحمل الاتهامات والبذاءات من أجل حق الشعب، فلا نضال بـ"الشوكة والسكين".