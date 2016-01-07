كمال أحمد يطالب بمناظرة بين مرشحى رؤساء مجلس النواب

طالب كمال أحمد عضو مجلس النواب عن دائرة العطارين بعمل مناظرة بين المرشحين حتى يعرف باقى النواب السير الذاتية لكل مرشح وعرض قدرات كل مرشح وما سيقدمه للمجلس بدلاً من الانتخاب على الأسماء فقط .

وقال كمال أحمد ان من إختارهم الرئيس عبد الفتاح السيسى وعينهم فى البرلمانه ، له الحق فيه وفقاً للدستور ، و لو كنت رئيس الجمهورية كان سيكون لى رؤية أخرى وكنت سأفضل رؤساء نقابات ولهم صفة تمثيلية معبرين عن ديمقراطية او كفاءات تكنوقراطية لم توصلهم الانتخابات الى البرلمان .

وأضاف:"أنا رجل قومى عربى والأمن المصرى مرتبط بالامن العربى ، ولذا فأنا منحاز مع السعودية فى قرارها بقطع العلاقات مع إيران التى تعلن اشعال المنطقة بنار مذهبية مما يخدم مؤامرة التقسيم الصهيوأمريكية".