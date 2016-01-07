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القبض على فنى و طالب بحوزتهما 22 تذكرة قطارات قبل بيعهم بالسوق السوداء

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القبض على فنى و طالب بحوزتهما 22 تذكرة قطارات قبل بيعهم بالسوق السوداء القبض على فنى و طالب بحوزتهما 22 تذكرة قطارات قبل بيعهم بالسوق السوداء
تمكنت شرطة النقل و المواصلات، من ضبط فنى وطالب بحوزتهما 22 تذكرة خاصة بقطارات السكة الحديد، قبل بيعها فى السوق السوداء بسوهاج.

ألقت وحدة مباحث قسم شرطة محطة سكك حديد سوهاج القبض على "أسامه.ر.ح" فنى بالمساحة مقيم دائرة قسم شرطة ثان سوهاج و"ماكاريوس.أ.ر" 20 سنة طالب ونجل الأول، بحوزتهما 22 تذكرة سفر خاصة ببعض قطارات هيئة السكة الحديد وقاما بمقاومة القوة الأمنية والتعدى عليهم بالسب.

و بمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار و بالكشف عن المتهمين تبين سابقة اتهام الأول فى 4 قضايا، ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى القضية رقم 198/2015 جنح قسم شرطة ثان سوهاج.

تحرر المحضر رقم 10/59 أحوال قسم شرطة محطة سكك حديد سوهاج وجار عرضه على النيابة.

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مصر 365