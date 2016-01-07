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زوجة ردا على طلب الطاعة: "مدمن مخدرات تسبب فى سجنى وفى الأخر عايزنى أرجعله"

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زوجة ردا على طلب الطاعة: "مدمن مخدرات تسبب فى سجنى وفى الأخر عايزنى أرجعله" زوجة ردا على طلب الطاعة: "مدمن مخدرات تسبب فى سجنى وفى الأخر عايزنى أرجعله"
ردت الزوجة "رباب.ك" على طلب زوجها "رجب.خ" أمام محكمة الأسرة بزنانيرى، فى دعوى طاعة، برفضها الرجوع لزوجها وإقامتها دعوى خلع بعد أن تسبب الزوج باستهتاره وانعدام شخصيته واجبارها على توقيع شيكات بدون رصيد للديانه بعد قيامه بضربها مما تسبب فى سجنها بعد لجوء أصحاب الشيكات للقضاء لمدة عامين وحرمانها من طفليها.

وتابعت الزوجة فى الدعوى التى حملت رقم٩٥٦لسنه٢٠١٥: خلال زواجى به صبرت فقط حتى لا أخسر طفلى الصغرين الذى لا يملكون أحد غيرى يتحمل أعبائهم والانفاق عليهم ورعايتهم.

واستكملت: كان زوجى دائم الضرب لى والتعدى على، وبالرغم من أننا تزوجنا عن حب إلا إنه بعد الزواج تخلى عن كل وعوده وأصبح عاطل يعتمد على مرتبى ويجعلنى أنفق عليه وأتحمل كافة إحتياجته حتى ثمن المواد المخدرة التى يتعاطاه حتى يستطيع تحمل حياته المثيرة للغثيان.

وتابعت: للاسف لم يكتفى بأن تسبب فى إيذاء نفسه فقط بل دمرنى أنا وأبنائه وكاد يجعلنى أفقدهم بعد أن جعلنى أوقع تحت التهديد على شيكات حتى أسدد ديونه، وبعدها سجنت بسبب الشيكات وقضيت أصعب عامين بين المجرمين وفى الأخر يريد أن يرجعنى لعصمته ويحرمنى من أبنائى .

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مصر 365