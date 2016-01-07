مدير أمن أسوان: "الوقاية خير من العلاج" خطة تأمين احتفالات الأقباط

أكد اللواء عمر ناصر مدير أمن أسوان، أن المديرية وضعت خطة محكمة لتأمين احتفالات الأقباط بعيد الميلاد المجيد، معتمدة على مبدأ "الوقاية خير من العلاج".

وأضاف مدير أمن أسوان فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، بأن هناك حالات استنفار تام على مستوى مراكز ومدن محافظة أسوان، لتأمين أعياد الإخوة الأقباط، وذلك من خلال تعيين حراسات مشددة على المنشآت الحيوية ومن خلال الكمائن على مداخل ومخارج المحافظة، بجانب تسيير دوريات أمنية بالشوارع والميادين.

وأشار اللواء عمر ناصر، إلى أن أبناء الشرطة تعهدوا بأن يحموا المواطنين فى العديد من المحافل والمناسبات التى تشهدها محافظة أسوان، بدءاً من احتفالات المولد النبوى فى شهر ديسمبر الماضى، مروراً باحتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد، وحتى عيد أسوان القومى 14 يناير الجارى.