نائبا كفر الزيات يطالبان وزير الصحة بنقل السوفالدى لمستشفى كفر الزيات

طالب نبيل أبو باشا وصلاح الحصاوى عضوا مجلس النواب عن دائرة كفر الزيات فى محافظة الغربية، وزير الصحة بنقل العلاج بالسوفالدى لمرضى "فيروس سى" لمستشفى كفر الزيات العام تخفيفا لمشقة السفر على أبناء الدائرة إلى مدينة المحلة الكبرى.

جاء ذلك خلال مشاركتهما فى مؤتمر حاشد بدار مناسبات"آل عمارة" بقرية بكفر ديما التابعة لمركز كفر الزيات بحضور عدد كبير من أبناء القرية، وناقش النواب خلال المؤتمر مشاكل القرية وعدد من التشريعات والقوانين المنتظر مناقشتها فى جلسات البرلمان.

وناقش النواب تطوير الوحدة الصحية بالقرية وضرورة تحويلها إلى مستشفى تكامل وسرعة إنشاء مطبات على الطريق الزراعى السريع بين مدينتى طنطا وكفر الزيات أمام مدخل القرية للحد من حوادث الطرق والسير وسرعة تدبير اعتماد مالى لإنشاء كوبرى مشاة ومخاطبة اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية لتدبير الاعتماد المالى اللازم لإنشاء حديقة على تغطية بحر سيف أمام الوحدة الصحية لتجميل مدخل القرية ومنع التعديات والإسراع بخطط الأسفلت للشوارع وتغيير شبكة الصرف المغطى للأراضى الزراعية والاستفادة من فصول الفصل الواحد بالقرية التى لا تقدم أى شىء للقرية وتعد مبان مهدرة.



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