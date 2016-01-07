محافظ دمياط: تخصيص 35 مليون جنيه للرصف و4.5 مليون جنيه لتحسين حالة الطرق

أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط فى بيان صحفى عن انتهاء المرحلة الثانية من الإسكان الاجتماعى بحوالى 1800 شقة، وجارى الانتهاء من بعض التشطيبات النهائية والطرق الموصلة بين العمارات، مؤكداً بأنه سيتم طرح الشقق فى القرعة العلنية بمعرفة وزارة الإسكان ضمن إجراءات الوزارة لعدد من المحافظات.

وأشار المحافظ إلى نهضة غير مسبوقة فى مجال رصف الطرق والشوارع بالمحافظة خلال الأيام القادمة، كما أعلن عن تخصيص 35 مليون جنيه ما بين رصف أسفلت وبلاطات الخرسانية، وجلب 4.5 مليون جنيه من خارج الموازنة لتحسين حالة الطرق ورفع كفاءتها بنطاق المحافظة.

ولفت المحافظ إلى تنفيذ طريق عزبة البرج الذى بدأ العمل به منذ أيام، والذى كان يمثل حلماً ومطلباً أساسيا لسكان منطقة عزبة البرج والشيخ ضرغام والرطمة والخياطة وطبل والقرى التابعة لهم، وطريق الميناء كفر البطيخ، وطريق السيالة، وإزدواج طريق رأس البر الغربى، بمشاركة مجتمعية من مصنع موبكو بمبلغ 21.5 مليون جنيه للعمل على توسعة الطريق بعرض 9 متر لكل حارة.

وعلى جانب أخر، أكد الدكتور إسماعيل عبد الحميد أنه تم إعداد برنامج الكترونى بمعايير موضوعية وثابتة لتقييم رؤساء المراكز والمدن والتى تتضمن 10 معايير، من بينها رضا المواطنين والتى تمثل نسبة 40 % وتم ربط التقييم بحافز التميز الخاص بكل رئيس مدينة، وتم ربط الحافز بالتقييم، وسيتم تقديم حوافز مالية للمتميزين.

وأضاف المحافظ، انه سيصدر حركة تغييرات موسعة لرؤساء المراكز والمدن وستعطى من خلالها فرص أكبر للشباب قريبا، مشيراً إلى أن الحركة ستتم وفق معايير محددة، أهمها أنه لا بقاء على رئيس قرية أمضى 5 سنوات فى موقعه.