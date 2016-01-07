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صباحى لـ"الإبراشى":الشرطة لم تتعلم الدرس وعاد "زوار الفجر" والاختفاء القسرى

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صباحى لـ"الإبراشى":الشرطة لم تتعلم الدرس وعاد "زوار الفجر" والاختفاء القسرى صباحى لـ"الإبراشى":الشرطة لم تتعلم الدرس وعاد "زوار الفجر" والاختفاء القسرى
شدد حمدين صباحى، مؤسس التيار الشعبى، على أهمية وضرورة الديمقراطية مع وجود جهاز أمنى قوى يحترم حقوق الإنسان، بعيداً عن إهانة الفقراء وقتل المصريين بأقسام الشرطة، معتبراً أن الاستبداد والإرهاب وجهان لعملة واحدة.

وأكد مؤسس التيار الشعبى، فى حواره مع الإعلامى وائل الإبراشى ببرنامج "العاشرة مساءً" المذاع عبر فضائية "دريم"، أن من وصفهم بـ"الفاسدين" فى جهاز الشرطة بقتلهم المواطنين وتعذيبهم، والاختفاء القسرى وتلفيق التقارير لسجن أصحاب الرأى، يهيلون التراب على الضباط الذين يضحون بأرواحهم فى مواجهة الإرهاب.

وقال صباحى:"إن الشرطة لم تتعلم من درس 25 يناير بعد، وعادت لممارساتها القديمة مرة أخرى، بالاعتقالات وزوار الفجر والتعذيب بالسجون والاختفاء القسرى"، متسائلاً :"إزاى دولة محترمة متحضرة تسمح بالاختفاء القسرى..لا قيمة لجهاز أمنى يقف ضد الشعب، والدولة بحاجة إلى إصلاح مؤسسى جاد فى الأجهزة البيروقراطية والأمن".


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