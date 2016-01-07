حبس عاطل لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة بأكتوبر

أمرت نيابة ثان أكتوبر برئاسة المستشار محمد يسرى رئيس النيابة بحبس "محمد.ر" عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالإتجار فى المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة ثان المدينة، وأمرت النيابة بالتحفظ على المواد المخدرة التى تم ضبطها بحوزته.

كان اللواء خالد شلبى مدير مباحث الجيزة تلقى إخطارا بتمكن الرائد محمد مسعد معاون قسم ثانى أكتوبر بضبط المدعو "محمد.ر" ومقيم بالقاهرة حال استقلاله سيارة بدائرة القسم، وبحوزته 3 قطع لجوهر الحشيش المخدر وزنت حوالى 4 كيلو جرام و2 قرص لعقار التامول المخدر.

وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على فرد خرطوش محلى الصنع عيار 16 مم، وتبين عدم حمله رخصتى القيادة والتسيير وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطى، ونفى حيازته للسلاح النارى وأن السيارة "غير مبلغ بسرقتها" وخاصة بأحد أصدقائه.