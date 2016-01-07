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ضبط 30 كيلو بانجو بحوزة عاطلين فى نجع حمادى

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ضبط 30 كيلو بانجو بحوزة عاطلين فى نجع حمادى ضبط 30 كيلو بانجو بحوزة عاطلين فى نجع حمادى
تمكن ضباط وحدة مباحث فرع البحث الجنائى بنجع حمادى برئاسة العقيد إبراهيم سليمان رئيس فرع البحث وإشراف اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث، من ضبط اثنين بحوزتهما جوال بداخلة نبات البانجو المخدر قبل ترويجها على عملائهما.

تلقى اللواء صلاح الدين حسان مدير أمن قنا إخطارا يفيد ورود معلومات لضباط فرع البحث الجنائي عن قيام كلا من " محمد.ع " 32 سنة ، و"فريد. ع" 29 سنة عاطلين بجلب كمية من المواد المخدرة لترويجها علي عملائهما ، حيث تم تشكيل فريق بحث وقوة ضمت النقباء محمد علاء ، وأحمد يسرى وهيثم طلال وأحمد رمضان برئاسة المقدم حسام فصيح رئيس مباحث المركز، حيث تم ضبط المتهمان أثناء قيادتهما دراجة بخارية ويحملان جوال عثر بداخله علي كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 30 كيلو جرام.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات بعد التحفظ على المضبوطات والمتهمين.

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مصر 365