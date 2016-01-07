إحباط مخطط إرهابي يستهدف أمن البحرين

أحبطت السلطات الحكومية البحرينية أمس، مخططا إرهابيا، كان يستهدف أمن مملكة البحرين من خلال تنفيذ سلسلة من الأعمال التفجيرية الخطيرة.

وحددت وزارة الداخلية البحرينية هوية أعضاء تنظيم إرهابي سري يسمى ب "قروب البسطة" ومدعوم من قبل ما يسمى الحرس الثوري الإيراني ومنظمة حزب الله الإرهابية، وقبضت على عدد من المؤيدين والمنفذين بالتنظيم والمتورطين بارتكاب سلسة من الجرائم الإرهابية الخطيرة.

وكشفت التحريات وفقاً لوكالة الأنباء البحرينية أن التنظيم الإرهابي، على صلة وثيقة بجماعة سرايا الأشتر الإرهابية، وكذلك عدد من العناصر المتورطة في تنفيذ تفجير سترة الإرهابي بتاريخ 28يوليو 2015 والذي أسفر عن استشهاد اثنين من رجال الشرطة وإصابة ستة آخرين، حيث قام القياديان بالتنظيم التوأمان:

1- على أحمد فخراوي (33 عاما) مقبوض عليه

2- محمد أحمد فخراوي (33 عاما) مقبوض عليه

واللذان ينتميان إلى ما يسمى ب "تيار الوفاء الإسلامي"بتأسيس وقيادة تنظيم إرهابي "قروب البسطة" اعتبروه "جناحا مسلحا" للتيار المذكور بالاشتراك مع العديد من العناصر المنتمية له.

وعليه قام المتهم علي أحمد فخراوي بالسفر إلى إيران بنهاية عام 2011م لتأمين الدعم المادي والمعنوي واللوجستي لتنفيذ المخططات الإرهابية للتنظيم معتمدا في هذا الشأن على صلته بالعناصر الإرهابية الموجودة في إيران والتي ترتبط بعلاقات وثيقة مع قيادات الحرس الثوري الإيراني ومنظمة حزب الله الإرهابية.

كما قام المتهم علي أحمد فخراوي في العام 2012 بالسفر إلى لبنان برفقة عضوي التنظيم زهير جاسم وحسين عبدالوهاب لطلب الدعم المادي من منظمة حزب الله الإرهابي، حيث التقوا بالأمين العام للحزب حسن نصر الله ونائبه نعيم قاسم وعرضوا عليهما فكرة إحياء تيار الوفاء الإسلامي ومن ثم طلبوا الدعم المادي لمواصلة أنشطتهم الإرهابية بمملكة البحرين، فطلب منهم حسن نصر الله الاستمرار بذلك وزودهم بمبلغ عشرين ألف دولار أميركي، دعماً لتنظيمهم.

وكشفت التحريات عن تواصل المذكورين مع كل من:

1- مرتضى مجيد رمضان علوي (السندي) (33 عاما) مطلوب في عدة قضايا إرهابية، هارب بإيران.

2- زهير جاسم محمد عباس (35 عاما) محكوم بالمؤبد في عدة قضايا إرهابية وتم القبض عليه في تاريخ 18 /07/ 2013م.

3- محمد أحمد عبدالله سرحان (41 عاما) محكوم في عدة قضايا وتم القبض عليه بتاريخ 11 /05/ 2013م.

4- حسين عبدالوهاب حسين (28 عاما) مقبوض عليه.

5- عيسى صالح عيسى محمد سلمان (35 عاما) هارب في إيران.

6- محمد صالح عيسى محمد سلمان (38 عاما) هارب في ايران.

حيث التقى المذكورون بقيادات في الحرس الثوري وحزب الله الإرهابي وتلقوا منهم الدعم اللازم متعهدين بتقديم تقارير دورية عن أنشطة التيار والجماعات الإرهابية التي يتم دعمها وأوجه إنفاق الأموال المقدمة لهم وعليه تم الاتفاق على تشكيل ما أسموه "جناحا مسلحا لتيار الوفاء الإسلامي" لتنفيذ أهداف التيار المتمثلة في تعطيل أحكام الدستور والقوانين وفرض توجهات التيار ومبادئه بالقوة والعنف ومن بين مهامه تجنيد عناصر أخرى وتشكيل خلية إرهابية سرية مركزية تتلقى الأوامر من المدعو مرتضى مجيد رمضان "السندي" "قائد التنظيم"وتعمل على وضع المخططات اللازمة لتنفيذ تفجيرات إرهابية في مملكة البحرين.

ومن بين المقبوض عليهم في القضية:

1- إبراهيم جعفر حسن (29 عاما).

2- حميد علي منصور (59 عاما).

3- محمد عبدالجليل علي (46 عاما).

4- محمود عبدالرضا حسن (الجزيري) (28 عاما).

وفي هذا الإطار، قام المدعو محمد أحمد فخراوي بتقديم التمويل اللازم للعناصر الإرهابية والتخريبية لتنفيذ أعمالها ومخططاتها الإرهابية، مستعيناً في ذلك بالأموال التي يتحصل عليها من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله الإرهابي، والتي كانت تصله عبر كل من:

1- قاسم مجيد رمضان (28 عاما) هارب.

2- عيسى جاسم القفاص (34 عاما) مقبوض عليه.

3- أشخاص عائدين من الزيارات الدينية في إيران.

4- آخرين جاري التحري بشأنهم والقبض عليهم.

كما قام المدعو محمد أحمد فخراوي في منتصف عام 2015م وفي إطار عملة لزيادة التمويل المالي المقدم للتنظيم والاتفاق على الوسائل الآمنة لنقل الأموال بالسفر إلى إيران والتقى قيادات الحرس الثوري، كما قام بالسفر للضاحية الجنوبية في العاصمة اللبنانية بيروت والتقى نائب رئيس حزب الله اللبناني الإرهابي لتأمين الدعم اللازم للتنظيم والجماعات الإرهابية المتصلة به.

هذا، وبعد إحباط هذا المخطط الإرهابي، باشرت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، وإحالة القضية إلى النيابة العامة.