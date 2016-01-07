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خادم الحرمين يتلقى اتصالاً من ملك الأردن

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خادم الحرمين يتلقى اتصالاً من ملك الأردن خادم الحرمين يتلقى اتصالاً من ملك الأردن

    تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اتصالاً هاتفيًّا أمس، من ملك المملكة الأردنية الهاشمية عبدالله الثاني بن الحسين.

وأكد الملك عبدالله الثاني دعم بلاده للقرارات الأخيرة التي اتخذتها المملكة ضد إيران، مجددًا استهجان الأردن حكومة وشعبًا للتصرفات الإيرانية العدائية ضد مقرات البعثات الدبلوماسية في إيران.

وأعرب خادم الحرمين عن شكره وتقديره لملك الأردن على ما عبر عنه من مشاعر أخوية صادقة تجاه المملكة.

وتسلم خادم الحرمين أوراق اعتماد 21 سفيراً من الدول الإسلامية والعربية والصديقة، سفراء معتمدين لدولهم لدى المملكة. فقد تسلم -أيده الله- أوراق اعتماد كل من سفراء كينيا، وأنغولا وتشيلي وماليزيا والإكوادور والصومال وليبيريا والبيرو والعراق ورومانيا وكندا واليونان وتنزانيا ومصر والمالديف وفيتنام وتركمانستان وسريلانكا وكوريا وقبرص وبوروندي.

وقد رحب خادم الحرمين، بالسفراء في المملكة، مبدياً نقل تحياته وتقديره لأصحاب الجلالة والفخامة قادة دولهم، واعتزاز المملكة بالصداقة واستمرار العلاقات وتطورها مع دولهم، متمنياً للسفراء طيب الإقامة في المملكة .

(التفاصيل: ص4)

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