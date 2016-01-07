محافظ دمياط يعلن عن إقامة معرض لتسويق الأثاث الدمياطى بأرض المعارض

ناقش الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط مع عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة الخطوات الاستراتيجية المهمة التى اتخذتها المحافظة لتحريك ملف صناعة الأثاث بتفعيل بروتوكول فرش المليون وحدة بالأثاث الدمياطى.

وقد تم السير في الخطوات التنفيذية بحضور رئيس صندوق التمويل العقارى بوزارة الإسكان دكتور مي عبد الحميد و سها سليمان آمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية وتم الاتفاق علي تشكيل لجنة لوضع معايير اختيار النماذج المصنعة وآليات صرف قيمة الفرش وتقسيطه للمصنع والمستهلك عن طريق البنك وكذلك فتح أسواق جديدة في المحافظة و يعلن عن معرض لمدة شهر لتسويق الأثاث في معرض الصندوق الاجتماعي بأرض المعارض بالقاهرة.