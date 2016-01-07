أخبار عاجلة

8 الصبح - الناقد الرياضي أحمد غنيم وتحليل لكل أحداث الكرة العالمية فى الإسبوع الماضي -
محامٍ يتزعم عصابة لسرقة إطارات السيارات بالدقي -
فيدرير ونادال.. 3 أيام و16 ساعة من اللعب في «كلاسيكو التنس» -
أنشيلوتي: يجب أن نتحلى بالشجاعة في مواجهة ريال مدريد -
جريزمان مستاء من كثرة الحديث حول مستقبله -
مرصد الإفتاء يدين مقتل 20 صوماليًّا في تفجير حافلة ركاب -
ضبط 3 سجناء هربوا من سجن وادى النطرون في 2011 -
بالصور.. إخلاء سكان العقار المائل وسط الإسكندرية تمهيدًا لإزالته -
الضربة الجوية الامريكية على سوريا (رسم بياني) -
طرح 3795 قطعة أرض و6 آلاف شقة للمصريين بالخارج بالدولار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ دمياط يعلن عن إقامة معرض لتسويق الأثاث الدمياطى بأرض المعارض

Google+ Print
محافظ دمياط يعلن عن إقامة معرض لتسويق الأثاث الدمياطى بأرض المعارض محافظ دمياط يعلن عن إقامة معرض لتسويق الأثاث الدمياطى بأرض المعارض
ناقش الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط مع عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة الخطوات الاستراتيجية المهمة التى اتخذتها المحافظة لتحريك ملف صناعة الأثاث بتفعيل بروتوكول فرش المليون وحدة بالأثاث الدمياطى.

وقد تم السير في الخطوات التنفيذية بحضور رئيس صندوق التمويل العقارى بوزارة الإسكان دكتور مي عبد الحميد و سها سليمان آمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية وتم الاتفاق علي تشكيل لجنة لوضع معايير اختيار النماذج المصنعة وآليات صرف قيمة الفرش وتقسيطه للمصنع والمستهلك عن طريق البنك وكذلك فتح أسواق جديدة في المحافظة و يعلن عن معرض لمدة شهر لتسويق الأثاث في معرض الصندوق الاجتماعي بأرض المعارض بالقاهرة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365