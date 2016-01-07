صرف تعويضات لـ35 أسرة متضررة من تسرب الصرف الصحى فى الكرور بأسوان

صرح إبراهيم جاد، مدير عام التضامن الاجتماعى بأسوان، بأنه تم حصر المنازل المتضررة من تسرب مياه الصرف الصحى بمنطقة الكرور بمدينة أسوان، وعددها 35 منزلاً كانت تعرضت لبعض الخسائر العينية فى الأثاثات والمفروشات، لافتًا إلى أنه سيتم صرف الإعانات المالية العاجلة بواقع 300 جنيه على كل أسرة متضررة بجانب 100 جنيه إعاشة لكل فرد فى هذه الأسر، توزيع 108 بطانية لجميع أفراد هذه الأسر، فضلاً عن 35 كرتونة بها مواد غذائية.

وأضاف مدير عام التضامن الاجتماعى بأسوان فى تصريحات صحفية أنه سيتم صرف التعويضات المالية الآجلة بمبالغ تتراوح ما بين 500 جنية إلى 5 آلاف جنيه طبقًا لحجم الأضرار فى الأثاثات والمفروشات وذلك بعد استيفاء المستندات المطلوبة.