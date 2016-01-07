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محافظ أسيوط يزور الكنائس والأديرة للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

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محافظ أسيوط يزور الكنائس والأديرة للتهنئة بعيد الميلاد المجيد محافظ أسيوط يزور الكنائس والأديرة للتهنئة بعيد الميلاد المجيد
قام المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط بزيارة للكنائس والأديرة والإيبراشيات بمختلف مراكز المحافظة، لتقديم التهانى للإخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

رافقه فى الزيارة، اللواء عبد الباسط دنقل مدير أمن أسيوط والشيخ محمد العجمى وكيل وزارة الاوقاف والشيخ على أبو الحسن رئيس بيت العائلة بأسيوط والعديد من القيادات التنفيذية والشعبية ورجال الدين الإسلامي واعضاء مجلس النواب بمراكز منفلوط والقوصية وديروط .

وأكد المحافظ على عمق وقوة العلاقات بين أبناء الشعب المصرى مسلمين وأقباط، مشيرا إلى تماسك أبناء الشعب المصرى .

كما زار الدسوقى ومرافقوه مطرانية الأقباط الأرثوذكس بمركز ديروط وقدم التهانى لنيافة الأنبا برسوم مطران ديروط، كما حضر القداس الذى أقيم بالدير المحرق بمركز القوصية وهنأ الأنبا ساويرس أسقف الدير المحرق بعيد الميلاد المجيد .

كان محافظ أسيوط قد أرسل فى وقت سابق برقيات تهنئة إلى كل من قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وجميع رؤساء الطوائف والإخوة المسيحيين بأسيوط وفي داخل البلاد وخارجها بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد .

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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