دراسة تكشف: الثورة الصناعية والأكلات السريعة سبب كثرة تناول الطعام فى الشتاء

فى فصل الشتاء يكون لدى الكثير من الأشخاص رغبة كبيرة فى تناول الطعام، مما يؤدى إلى زيادة الوزن بمعدلات كبيرة.

وكشفت دراسة جديدة بالموقع الهندى The times of india، عن سبب كثرة تناول الأشخاص للطعام فى فصل الشتاء وعدم القدرة على تجنب زيادة الوزن، وقال باحثون من جامعة إكسترا إنه حتى الآن ليس هناك تقنية متطورة لمساعدة الناس فى التغلب على إغراء الحلوى والمواد الغذائية غير الصحية وتجنب زيادة الوزن، مضيفين أنه فى فصل الشتاء يحتفظ الجسم بالدهون بشكل أسرع.

حسب التقرير، أوضح أندرو هيجينسون معد الدراسة أن التطور يتسبب فى تناول الطعام أكثر من اللازم، وعدم القدرة على التوقف عن الطعام، لأن الغذاء الصناعى الحديث يحتوى على الكثير من السكر والدهون والنكهات التى تجعل الإنسان لا يستطيع التوقف عن تناوله.

وحسبما جاء فى التقرير أن الثورة الصناعية لعبت دورا كبيرا فى اكتساب الكثير من الوزن وعدم القدرة على التوقف عن الطعام الذى يحتوى على الدهون والسكريات، والذى تزداد معدلاته فى فصل الشتاء، لاحتياج الجسم للكثير من الدهون والسكريات التى تتواجد فى الطعام الصناعى وعدم القدرة على التوقف عن الطعام أو إنقاص الوزن، مما يؤدى إلى تركز الدهون فى الجسم ويزداد الوزن بشكل سريع .