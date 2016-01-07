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صباحى لـ"دريم":عضلات الأجهزة الأمنية تنمو والعقل السياسى يشهد ضموراً

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صباحى لـ"دريم":عضلات الأجهزة الأمنية تنمو والعقل السياسى يشهد ضموراً صباحى لـ"دريم":عضلات الأجهزة الأمنية تنمو والعقل السياسى يشهد ضموراً
حذر حمدين صباحى، مؤسس التيار الشعبى، من تدخل الأجهزة الأمنية فى المشهد السياسى، موضحاً أن "عضلات الأجهزة الأمنية تنمو أكثر من العقل السياسى الذى يشهد ضموراً".

وانتقد "صباحى"، فى حواره مع الإعلامى وائل الإبراشى ببرنامج "العاشرة مساءً" المذاع عبر فضائية "دريم"، إلغاء انتخابات اتحاد طلاب ، مؤكداً أن أجمل ما فى البلد شبابها وطلاب الجامعات، لأنهم قوة رئيسية بعقول ناضجة، متسائلاً: "لماذا أغلقوا باب الأمل بقرار وزير".

وأكد أن الأمر يتطلب المشاركة فى بناء البلد على أساس ديمقراطى مع احترام القانون، بقواعد قانونية عادلة لدولة حرة تحمى أصحاب الرأى.

وأكد أن المناخ السياسى يشهد "تخوين" لأصحاب الرأى ، موضحاً: "هناك تدخل فج للمال الفاسد و الأجهزة الأمنية فى المشهد السياسى ".

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