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إيفونا يدعم أوباميانج قبل إعلان الفائز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا

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إيفونا يدعم أوباميانج قبل إعلان الفائز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا إيفونا يدعم أوباميانج قبل إعلان الفائز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا

دعم الجابوني ماليك إيفونا مهاجم الأهلي زميله في منتخب بلاده بيير-إيمريك أوباميانج المرشح لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2015، قبل ساعات من إعلان الفائز.

ويلعب الاتحاد الإفريقي (كاف) اسم الفائز بالجائزة في حفله السنوي المقام بنيجيريا يوم الخميس.

ويتنافس أوباميانج مع الإيفواري يايا توريه والغاني أندري أيوا على الجائزة التي احتكرها الفيل الإيفواري في السنوات الأربعة الأخيرة.

جوائز الكاف 2015 - أيو وأوباميانج وتوريه.. لقب تاريخي لأسباب مختلفة

وقال إيفونا في تغريدة كتبها عبر حسابه الشخصي على تويتر: "حظ طيب أيها القائد .. أنت الأفضل".

جدير بالذكر أن محمود عبد المنعم "كهربا" جناح المصري ونادي الزمالك ضمن زمرة المرشحين لجائزة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) على لقب أفضل لاعب صاعد في 2015.

جوائز الكاف 2015 – كهربا يدخل لائحة المرشحين لجائزة "أفضل لاعب صاعد"

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فيديو اليوم السابع

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