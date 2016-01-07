طلال بن عبد العزيز: الجامعة العربية أخذت على عاتقها تلبية احتياجات السوق

>، أن الجامعة أخذت على عاتقها تلبية احتياجات السوق من التعليم، فأتاحت التعليم المدمج، وكان هدفها أن توفر التعليم للجميع دون أن تكون هادفة للربح، مشيرا إلى أنه فى المبنى الجديد للجامعة بالرياض والذى تم افتتاحه لاحقا تم مراعاة أن يلبى النشاطات التى يحتاجها سوق العمل، من تخصصات تواكب التطورات التى نمر بها.

جاء ذلك فى الكلمة التى وجهها مساء اليوم الأربعاء فى الاحتفال الذى أقيم تحت رعايته بمناسبة افتتاح فرع المقر الجديد للجامعة بالرياض الذى يقع على مساحة ٣٩ ألف متر مربع ويضم قسمين منفصلين للطلاب والطالبات وعدد من القاعات الدراسية والمعامل التعليمية للحاسب الآلى واللغة الانجليزية، وشهده الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة الرياض، ووزير التعليم السعودى وكوكبة من كبار المسئولين بالسعودية والدول العربية التى تحتضن فروعا للجامعة والدارسين بها وأولياء أمورهم.