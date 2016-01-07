أسقف طنطا لنواب البرلمان: "تكاتفوا ووحدوا الصف لمواجهة ما يحاك ضد مصر"

الأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها، أنه لأول مرة يمثل الأقباط بوسط الدلتا ومن محافظة الغربية فى البرلمان المصرى، مشيراً إلى النائبتان هالة مستكلى وميرفت اليكسان مطر.

وقال أسقف طنطا وتوابعها لنواب محافظة الغربية المشاركين فى قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة مار جرجس بطنطا، "انتظر منكم كل ما ينتظره المصرين، بأن نعمل من أجل خدمة الوطن وخدمة محافظة الغربية"، مؤكداً أن مصر فى هذه المرحلة لا تحتاج معارض بقدر ما تحتاج إلى معين، وأن نتكاتف ونوحد الصف لمواجهة ما يحاك ضدها فى الداخل والخارج، وأن نفكر فىً الصالح العام، وأن ننحى المصالح الفئوية والشخصية جانباً والتفكير فى مصلحة الوطن، مضيفاً "نحن فى مركب واحد توجه اليه السهام من الداخل والخارج".

وتابع الأنبا بولا، أن "البرلمان الحالى أخطر برلمان فى تاريخ مصر لكونه مسؤل عن أخطر دستور فى تاريخ مصر، ومسئول عن معاونة الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى يسير بخطى سريعة نحو النهوض بمصر".