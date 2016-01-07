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ندين ونستنكر التصرفات والتصريحات الإيرانية غير المسؤولة

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ندين ونستنكر التصرفات والتصريحات الإيرانية غير المسؤولة ندين ونستنكر التصرفات والتصريحات الإيرانية غير المسؤولة

    دان بشدة رئيس اتحاد إذاعات الدول العربية ووكيل وزارة الإعلام الكويتية لقطاع التخطيط الإعلامي والتنمية المعرفية محمد عبدالمحسن العواش، التصرفات والتصريحات الإيرانية الغير مسؤولة تجاه المملكة العربية عقب تنفيذها حكما قضائيا بحق مجموعة من الإرهابيين.

وأكد العواش في تصريح صحفي أمس تضامن اتحاد إذاعات الدول العربية، ووقوفه بكل قوة إلى جانب المملكة ملكا وحكومة وشعبا إزاء التهديدات الإيرانية، ومساندته ودعمه غير المحدود لكافة القرارات والخطوات التي تتخذها للحفاظ على أمن واستقرار وسيادة أراضيها وأمن واستقرار منطقة الخليج العربي.

وأشار رئيس اتحاد إذاعات الدول العربية إلى شجب واستنكار الاتحاد للتصرفات الهمجية والاعتداءات غير المسبوقة، من جانب متظاهرين إيرانيين بالتعدي على سفارة خادم الحرمين في إيران وكذلك القنصلية السعودية في مدينة مشهد بالحرق والتدمير تحت سمع وبصر قوات الأمن الإيرانية، وهو ما يعد انتهاكا سافرا للقواعد والقوانين والأعراف الدولية، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية المقرات الدبلوماسية، مشيرا في ذات الوقت إلى أن الاتحاد كونه اتحادا مهنيا عربيا سيولي هذه القضية اهتماما واسعا لفضح الادعاءات الإيرانية أمام العالم، وبيان زيفها وكذب توجهها أمام الشعوب العربية والإسلامية، ومؤكدا على رفض الاتحاد لكافة أشكال التدخل الإيراني المباشر وغير المباشر في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون الخليجي.

وأكد العواش أن الأسرة الإعلامية العربية وبما تكن من محبة وتقدير للدور الكبير للإعلام السعودي الشقيق في دعم وتطوير التعاون العربي والتضامن المشترك لخدمة ودعم القضايا العربية، فإنها تؤكد تضامنها ووقوفها إلى جانب الإعلام السعودي في خندق واحد ضد الهجمة الإعلامية الإيرانية الشرسة، التي تستهدف زعزعة أمن واستقرار المملكة ودول الخليج العربية والدول العربية بصفة عامة.

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