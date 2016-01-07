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هيئة الاعتماد الأكاديمي تُعرِّف بمفاهيم الجودة بمعرض طب الأسنان

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هيئة الاعتماد الأكاديمي تُعرِّف بمفاهيم الجودة بمعرض طب الأسنان هيئة الاعتماد الأكاديمي تُعرِّف بمفاهيم الجودة بمعرض طب الأسنان

    شاركت الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي في المعرض والمؤتمر السعودي العالمي السادس عشر لجامعة الملك سعود لطب الأسنان والسابع والعشرون للجمعية لطب الأسنان تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وذلك بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعرض بمدينة الرياض خلال الفترة من 25-27 ربيع الأول 1437ه الموافق 5-7 يناير 2016م. وجاء حرص الهيئة على المشاركة في هذا المعرض لكونه ملتقى للعديد من الأكاديميين والأطباء والمهتمين بطب الأسنان، ويعد فرصة للالتقاء والتعريف بمفاهيم الجودة التي دأبت الهيئة على نشرها بكل الوسائل المتاحة وفي كل الملتقيات أو التجمعات الأكاديمية.

وأوضح أمين بن يحيى العسيري مدير العلاقات العامة والإعلام بالهيئة أن الهيئة ركزت في مشاركتها على التعريف بمفاهيم ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي، وإبراز المؤسسات والبرامج التي حازت على الاعتماد الأكاديمي من الهيئة.

وأضاف العسيري أن المسؤولين بجناح الهيئة تلقوا العديد من الأسئلة والاستفسارات دارت معظمها عن الاعتماد الأكاديمي وطرق حصول المؤسسات التعليمية على شهادات الاعتماد التي تمنحها الهيئة ومدى الفائدة التي تجنيها تلك الجهات من الاعتماد الأكاديمي، وقد قام المسؤولين بالإجابة عن تلك الاستفسارات.

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