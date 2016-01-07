ضبط مخالفات مرورية فى حملة بقيادة مدير أمن الفيوم

قاد اللواء ناصر العبد، مدير أمن الفيوم، حملة مكبرة شارك فيها ضباط إدارة البحث الجنائى وضباط إدارة مرور الفيوم وضباط شرطة المرافق والقوات النظامية والبحثية مدعمة بمجموعات من قوات الأمن بإشراف القيادات الأمنية، استهدفت ضبط المخالفات المرورية بالطرق والمحاور الرئيسية ورفع الإشغالات بمدينة الفيوم .

وأسفرت الحملة عن ضبط 10سيارات بدون رخصة تسيير و15 سيارة بدون رخصة قيادة و12 حالة انتظار خاطئ و6 سيارات متروكة وسيارة بدون لوحات، و8 دراجة بخارية بدون رخصة تسيير و25 دراجة بخارية بدون رخصة قيادة و16 دراجة بخارية بدون لوحات و4 دراجات متروكة و90 حالة سحب تراخيص، و239 حالة تصالح فورى و248 مخالفة متنوعة و33 حالة إشغالات متنوعة وتم تنفيذ 85 حالة تجنيب وتنظيم.