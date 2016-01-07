برج الدلو حظك اليوم الخميس 2015 /1/7

برج الدلو على الصعيد المهنى:

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برج الدلو على الصعيد العاطفى:

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برج الدلو على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

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تنتقل إلى عمل جديد سيكون بمثابة فرصة رائعة لك لتثبت مواهبك وجدارتك فى خلق الجديد، فدائما عليك الإبداع فلا يوجد شيء يستمر على حالة مهما تكون الظروف، فدائما التغير سنة الكون.ينتظر منك الحبيب كثير من المشاعر الدافئة التى أهملتها فى الفترة السابقة، حاول أن تعوضه عن ذلك بالاهتمام والرعاية وتقديم بعض الهدايا فى المناسبات.الأجواء باردة حاول أن تتقى شر النزلات المعدية بأخذ الحيطة والحذر بارتداء الملابس الثقيلة وتناول المشروبات الساخنة.لا تنتظر حلول للمشكلة وأنت مكتوف اليدين ، اسعى للحل حتى تصل إلى ما تتمنى من الآمال الكثيرة المعلقة ولم تتحقق للأن