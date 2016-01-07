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برج الدلو حظك اليوم الخميس 2015 /1/7

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برج الدلو حظك اليوم الخميس 2015 /1/7 برج الدلو حظك اليوم الخميس 2015 /1/7

على الصعيد المهنى:
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تنتقل إلى عمل جديد سيكون بمثابة فرصة رائعة لك لتثبت مواهبك وجدارتك فى خلق الجديد، فدائما عليك الإبداع فلا يوجد شيء يستمر على حالة مهما تكون الظروف، فدائما التغير سنة الكون.

برج الدلو على الصعيد العاطفى:
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ينتظر منك الحبيب كثير من المشاعر الدافئة التى أهملتها فى الفترة السابقة، حاول أن تعوضه عن ذلك بالاهتمام والرعاية وتقديم بعض الهدايا فى المناسبات.

برج الدلو على الصعيد الصحى:
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الأجواء باردة حاول أن تتقى شر النزلات المعدية بأخذ الحيطة والحذر بارتداء الملابس الثقيلة وتناول المشروبات الساخنة.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:
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لا تنتظر حلول للمشكلة وأنت مكتوف اليدين ، اسعى للحل حتى تصل إلى ما تتمنى من الآمال الكثيرة المعلقة ولم تتحقق للأن

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مصر 365

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