حظك اليوم توقعات الأبراج ليوم الخميس 7 يناير

برج الثور حظك اليوم الخميس 7/1/2016

>برج الثور على الصعيد المهنى:>الاستقرار العاطفى الذى تشعر به اليوم يمتد إلى اماكن العمل ويمهد لك الطريق لعلاقات رائعة مع الآخرين، وستنعكس أيضًا على عملك الذى سيكون فعالاً ومؤثرًا وستلاحظ له نتائج إيجابية على الأرض.

على الصعيد العاطفى:

>من الجيد أن تعرف بالضبط ما تريده من شريكك، ولكن تأكد من التوقف مع نفسك بعض الوقت وتعيد التفكير فى ما تريده، وتفكر أيضًا فى ما تقدمه للشريك فى هذا الوقت كى لا تؤذى العلاقة.

>وحاول أن تكون حذرًا على الصعيد العاطفى وتنحنى للعواصف القادمة.

برج الثور على الصعيد الصحى:

>اليوم يجب أن تذهب للطبيب وتحصل على فحص طبى عام رغم أنك تشعر بأنك على ما يرام لكن إذا بدأت الآن قد تتدارك مشاكل صحية كبيرة فى الأيام المقبلة حاول أن تفعل ذلك وتذكر أن الوقاية خير من العلاج.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

>إذا كانت لديك أية مخاوف صحية فى الوقت الحالى مهما بدت لك بسيطة حاول أن تعالجها فى أقرب وقت ممكن، سواء كانت صداع او حتى آلام فى العمود الفقرى لأنه يجب أن تسيطر عليها قبل أن تزداد الأمور سوءًا.

برج الجوزاء حظك اليوم الخميس 7/1/2016

>برج الجوزاء على الصعيد المهنى:>تصادفك اليوم تغيرات غير متوقعة فى مشروع مهم كنت تعمل عليه، فحاول أن تكون مرنًا وتستمتع بأقصى قدرة ممكنة على دمج أفكار الآخرين حول الكيفية التى ينبغى أن تكمل بها هذه المهمة، وكن واثقًا أن هذه التغييرات ستكون للأفضل.

على الصعيد العاطفى:

>بعض الكلمات المتسرعة التى تطلقها بدون تفكير اليوم قد تتسبب فى تعقيدات كبيرة على الصعيد العاطفى، ستخوض نقاشًا ساخنًا مع شريكك فحاول أن تتحلى بالهدوء وتتعرف على الحقائق الغائبة التى ستغير الكثير من وجهة نظرك.

>إذا أمكنك تأجيل هذا الحوار قم بذلك من أجل الحفاظ على هذه العلاقة وعلى سلامها.

برج الجوزاء على الصعيد الصحى:

>ستكون ناجحًا فى التخلص من المشاكل المتعلقة بالبشرة والتى تزعجك كثيرًا فى الآونة الأخيرة ولكنك لا تزال بحاجة إلى رعاية وقائية لتتجنب الانتكاس.

>تجنب الإفراط فى التعرض لأشعة الشمس كى لا تترك آثارًا مدمرة للغاية على بشرتك وابذل قصارى جهدك لتجنب الأطعمة التى يمكن أن تؤدى إلى مشاكل جلدية.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

>الحب يحتاج عطاء من الطرفين فإن لاحظت أن عاطفتك لا تقابل بنفس القدر من التقدير والجهد فى العلاقة إذن فأنت بحاجة إلى محادثة صريحة ومفتوحة مع الشريك.

>بشكل عام انتبه لما تقوله لأنه قد يضعك فى موقف صعب خلال الأيام المقبلة.

برج الحمل حظك اليوم الخميس 7/1/2016

>برج الحمل على الصعيد المهنى:>كن أكثر تحفظًا فى طريقة إنفاقك للمال اليوم، وحاول أن تكون أكثر وعيًا بما تنفقه خاصة فى العمل، وبدلاً من الخروج لتناول طعام الغداء كل يوم ابدأ فى الاعتماد على الطعام المنزلى لتوفير بعض المال لأنك ستحتاجه كثيرًا فى القريب العاجل.

على الصعيد العاطفى:

>على الرغم من أنك تبحث عن شيء مثير يحدث مع الشخص الذى تنجذب إليه، لكنك يجب أن تركز على الصورة الكبيرة للشخص الذى يكون حب حياتك، وكن حذرًا من أن تجذبك عواطفك إلى منطقة خطر تسبب الكثير من المضاعفات على الطريق.

برج الحمل على الصعيد الصحى:

>تواجه مشكلة صحية اليوم ويصعب عليك تشخيصها أو علاجها مؤخرًا، قد تحاول استشارة أحد أفراد العائلة أو صديق موثوق به أو حتى طبيب مؤهل، وفى كل الأحوال ستحصل على إجابة مفيدة تؤدى إلى حل سريع لمشكلتك.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

>هذا يوم رائع للبدايات الجديدة، إذا كنت أجلت فى الفترة الماضية خطط السفر أو عمل حان الوقت لتكف عن المماطلة وتبدأ ما عليك القيام به، لأنك فكرت بما فيه الكفاية فابدأ العمل.

برج الحوت حظك اليوم الخميس 2015 /1/7

>برج الحوت على الصعيد المهنى:>أنت انسان مبدع ومبتكر لا تتردد فى الكشف عن مواهبك حتى تجد من يكتشفها وتظهر للنور، فهناك كثيرون سيقدرون مواهبك.

برج الحوت على الصعيد العاطفى:

>الحوت طبيعتة عاطفية يحاول طوال الوقت أن يثبت للحبيب أنه عاشق ولهان، ماتفعلة يحسدك علية الكثيرون استمر ولا تتوقف

برج الحوت على الصعيد الصحى:

>لا تهمل فى صحتك وكن على دراية بما يجب أن تقوم به لتكون أفضل، مارس الرياضة فهى تأتى على راس القائمة لمن يريدون أن يكونون فى حالة أفضل

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

>تتوقع لك الأبراج أن تلتقى مع شخص عزيز عليك لم تراه من قبل ستكون الفرصة رائعة حاول أن استغلال الوقت فى سرد الذكريات الحلوة

برج الدلو حظك اليوم الخميس 2015 /1/7

برج الدلو على الصعيد المهنى:

>تنتقل إلى عمل جديد سيكون بمثابة فرصة رائعة لك لتثبت مواهبك وجدارتك فى خلق الجديد، فدائما عليك الإبداع فلا يوجد شيء يستمر على حالة مهما تكون الظروف، فدائما التغير سنة الكون.

برج الدلو على الصعيد العاطفى:

>ينتظر منك الحبيب كثير من المشاعر الدافئة التى أهملتها فى الفترة السابقة، حاول أن تعوضه عن ذلك بالاهتمام والرعاية وتقديم بعض الهدايا فى المناسبات.

برج الدلو على الصعيد الصحى:

>الأجواء باردة حاول أن تتقى شر النزلات المعدية بأخذ الحيطة والحذر بارتداء الملابس الثقيلة وتناول المشروبات الساخنة.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

>لا تنتظر حلول للمشكلة وأنت مكتوف اليدين ، اسعى للحل حتى تصل إلى ما تتمنى من الآمال الكثيرة المعلقة ولم تتحقق للأن

برج السرطان حظك اليوم الخميس 7/1/2016

>برج السرطان على الصعيد المهنى:>الفرص الصغيرة يمكن أن تتحول إلى فرص كبيرة اليوم طالما أنت على استعداد للالتزام وأن تبذل المجهود الكافى لتجعلها كذلك. خذ الأفكار الصغيرة واجعلها أكبر ومن خلال القيام بذلك ستنجح فى تحقيق أرباح مالية ستبدًا صغيرة لكنها ستنمو مع الوقت.

على الصعيد العاطفى:

>تتمتع فى الوقت الجارى بجرعة كبيرة من التواضع تساعدك على الاقتراب من تحقيق هدف مهم فى علاقة الحب الخاصة بك اليوم، فافتح قلبك لمن تحب وتعامل معه بلطف لأن هذه الطريقة الصحيحة لتحقيق أهدافك دون أن يشعر بأنك تستغله.

برج السرطان على الصعيد الصحى:

>عليك أن تبذل بعض المجهود من أجل رعاية صحتك حتى تتجنب الأخطار على المدى الطويل. ركز على الرياضة التى تحافظ على الصحة مثل اليوجا مثلاً وضع خططًا لنظام غذائى مناسب، مستويات الطاقة لديك قد ترتفع مع مرور الوقت إذا اخترت نظامًا صحيًا بطيئًا لكنه ثابتًا.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

>تتعامل اليوم مع كل الأمور بعاطفية زائدة عن اللزوم، حاول أن تكون واعيًا لذلك وألا تكون حساسًا أكثر من اللازم وعالج الأمور بحكمة، لا تأخذ كل ما يوجه لك من انتقاد على محمل شخصى بل انظر للأمور بطريقة موضوعية.

برج العذراء حظك اليوم الخميس 2015 /1/7

>برج العذراء على الصعيد المهنى:>تسلك بعض الطرق الملتوية للوصول إلى أهدافك، مما يعرضك للمخاطر وتقع تحت طائلة المسؤلية القانونية حاول سلك الطريق المختصر للوصول السهل السريع.

برج العذراء على الصعيد العاطفى:

>تنتظر من الحبيب كثير من التضحيات ولا تقدم اى شئ، حاول أن تكون انسان كريم فى مشاعرك فلا يوجد انسان يأخذ بلا عطاء.

برج العذراء على الصعيد الصحي:

>لديك مشكلة صحية سابقة وأنت دائما تحاول الهرب منها بالمسكنات، الحل الأمثل هو العلاج حتى وأن كان مؤلم.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

>لا تتوقع الكثير من الأبراج ولكن عليك أن تقتنع أن لن يصيبك إلا ماكتب الله لك تعلم من ماضيك لتعرف كيف تسير فى طريق المستقبل بلا مشاكل

برج القوس حظك اليوم الخميس 2015 /1/7

>برج القوس على الصعيد المهني:>تواجهك بعض العقبات لكن لا تستسلم لها فأنت قادر على تخطى جميع المشاكل بالصبر وتحمل المسؤولية لتصل إلى أحلامك فى أقرب وقت.

برج القوس على الصعيد العاطفى:

>هناك أمل أن يدق الحب باب قلبك فى الأيام القادمة أفتح قلبك وانظر إلى المستقبل بعيون يملئها الأمل بأن الجديد سكون أفضل بكل تأكيد.

برج القوس على الصعيد الصحي:

>لا تهمل فى صحتك وحاول أن تعطيها من وقت الكثير فدائما الصحة تاج على رؤؤس الأصحاء ، حاول أن تجرى الفحوصات اللازمة فى هذا الشأن حتى لا تكبر المشكلة ويصعب حلها.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

>تتوقع لك الأبراج سنة حلوة مليئة بالمفاجآت السعيدة والأمانى الحلوة، حاول أن تسغل جميع الفرص التى تصادفك فقد اتى وقت سعدك.

برج الأسد حظك اليوم الخميس 7/1/2016

>برج الأسد على الصعيد المهنى:>لديك فرصة عظيمة فى العمل عليك أن تستغلها بالقدر المستطاع، لأن هناك الكثير من المتربصين بك على كافة الأصعدة.

على الصعيد العاطفى:

>حياتك العاطفية تتعرض لكثير من التغيرات، فحاول أن تكون هادئ قدر المستطاع وأنت تتعامل مع الحبيب.

برج الأسد على الصعيد الصحي:

>الأخبار السيئة والطاقة السلبية غير المتوقعة تزيد مستويات التوتر بشكل مفرط، فمن الأفضل أن تحافظ على صحتك قدر الإمكان.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

>هناك شىء جديد يحدث مع أصدقائك وزملائك فى العمل ويجب معالجته بشكل مبكر. هناك من ينتظر منك جوابًا نهائيًا بشأن وعد قطعته على نفسك حافظ عليه وحاول أن يكون قرارك متوازنًا.

برج الجدى حظك اليوم الخميس 7/1/2016

>برج الجدى على الصعيد المهنى:>الأوضاع غير مناسبة على الإطلاق، حاول أن تكون على قدر المسئولية خصوصاً أن هناك الكثير من المهام المطلوبة منك فى الأيام المُقبلة، فلا تحاول التخلى عن دورك بسبب بعض التصرفات السيئة.

على الصعيد العاطفى:

>حاول أن تستمع إلى الحبيب أكثر من ذلك، فعلاقتك به سيئة بعض الشئ، استمع إليه وكن قريب إليه قدر المستطاع.

>برج الجدى على الصعيد الصحي:

وضعك الصحى جيد إلى حد كبير، ولكن لا تدع العصبية تفقدك صحتك تدريجياً خصوصاً أنك فى الفترة الأخيرة تعرضت لكثير من الضغوط النفسية والصحية.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

>يتوقع لك علماء الأبراج فى هذا العام حظاً جيد ولكن هذا مع بداية العام الجديد، فحاول أن تكتسب علاقات جديدة، وتحسن من أدائك على مستوى العمل.

برج العقرب حظك اليوم الخميس 7 /1 /2016

>برج العقرب على الصعيد المهنى:>على الرغم من أن الأوضاع سيئة فى العمل إلى حداً كبير إلا انك تحاول تجاوز كل هذه الأزمات بحكمة، لذا فمن الافضل أن تعرف كيف تدير كل الأمور الخاصة بك حتى لا تخسر.

برج العقرب على الصعيد العاطفى:

>علاقتك بالحبيب على ما يرام، فمن الأفضل أن تهتم بها أكثر من ذلك حتى تعود علاقتكما كما كانت فى الماضى.

برج العقرب على الصعيد الصحي:

>اهتم بصحتك أكثر من ذلك، حتى لا تندم على شئ فيما بعد، حاول أن تذهب إلى الطبيب فى أقرب وقت ممكن.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

>يتوقع لك علماء الفلك لك حظ وفير فى الأيام المُقبلة، خصوصاً أن هذا العام هو الأنسب لك.

برج الميزان حظك اليوم الخميس7 /1 /2016

>برج الميزان على الصعيد المهنى:>لديك هدف تسعى لتحقيقه، لذا تبذل الكثير من الجهد والوقت حتى تصل إليه، فحاول قدر الإمكان أن لا تفقد هدفك من أجل تفاهات.>برج الميزان على الصعيد العاطفى:>اهتم بالحبيب أكثر من ذلك، لأن علاقتك به قد توترت به فى الفترة الأخيرة، حاول أن تكون على قدر المسئولية أكثر من ذلك.

برج الميزان على الصعيد الصحي:

>وضعك الصحى غير جيد على الإطلاق، فحاولِ أن تكونِ مهتمة بها أكثر من ذلك، ولا تدع الأجواء المُحيطة تؤثر عليك أكثر من ذلك.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

>تتوقع لك الأبراج كثير من الإنجازات لا تسير وراء الدسائس فأنت تعرف طريقك جيدا وتعرف كيف تصل إلية

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