طيران العراق والتحالف الدولى يقصف داعش بــ 70 غارة جوية

>نفذ طيران العراق والتحالف الدولى 70 طلعة جوية ، أسفرت عن مقتل عشرات من مسلحى تنظيم (داعش) ودمرت مواقع قتالية واسلحة وآليات للتنظيم بالعراق خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكرت خلية الإعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة مساء اليوم الأربعاء، أن طيران التحالف الدولى نفذ 33 طلعة شملت مناطق حديثه والحبانية بالأنبار والموصل فى نينوى والشرقاط بصلاح الدين، أسفرت عن قتل العديد من الإرهابيين وتدمير 23 موقعا قتاليا وثلاث سيارت مزودة برشاشات أحادية ورابعة مدرعة وخمسة أسلحة ثقيلة وأربع قاذفات "هاون وثلاثة مخابىء للتنظيم".

كما نفذ طيران القوة الجوية العراقى 13 طلعة جوية، فيما نفذ طيران الجيش 24 طلعة على مختلف قواطع العمليات لإسناد القوات البرية والاستطلاع.

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