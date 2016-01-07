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أوباما والعبادى يناقشان القلق بشان إعدام رجل دين شيعى فى السعودية

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أوباما والعبادى يناقشان القلق بشان إعدام رجل دين شيعى فى السعودية أوباما والعبادى يناقشان القلق بشان إعدام رجل دين شيعى فى السعودية

>قال البيت الأبيض ان الرئيس الأمريكى باراك أوباما ورئيس الوزراء العراقى حيد العبادى ناقشا أثناء محادثة هاتفية مساء أمس الأربعاء "قلقهما المشترك" بشان إعدام لرجل الدين الشيعى نمر النمر والهجمات على السفارة السعودية فى إيران.

وأضاف البيت الأبيض قائلا فى بيان أن الزعيمين "إتفقا على الحاجة إلى أن تظهر جميع الاطراف فى المنطقة ضبط النفس وأن تتفادى الخطاب والسلوك الاستفزازى وتتجنب مفاقمة التوترات الطائفية."

قال البيان ان أوباما و العبادى "إتفقا على أهمية ان تحافظ جميع الأطراف على التواصل الدبلوماسى والحوار".
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مصر 365

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