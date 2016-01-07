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عبد الحفيظ لـ في الجول: لن أتحدث عن التسريبات لكن الأهلي يعتمد على لاعبيه طوال تاريخه

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عبد الحفيظ لـ في الجول: لن أتحدث عن التسريبات لكن الأهلي يعتمد على لاعبيه طوال تاريخه عبد الحفيظ لـ في الجول: لن أتحدث عن التسريبات لكن الأهلي يعتمد على لاعبيه طوال تاريخه

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي إن فريقه يسعى دائما لتحقيق الفوز وذلك قبل مواجهة اتحاد الشرطة في لقاء الجولة 13 للدوري المصري يوم الخميس.

ويستضيف الأهلي نظيره الشرطة على ملعب برج العرب باحثا عن النقاط الثلاثة لتفوق على الزمالك مرة أخرى في الترتيب بعد أن فاز الأخير وارتقى بنقطتين على الفريق الأحمر.

وأضاف عبد الحفيظ لـFilGoal.com يوم الأربعاء: "أرفض التعليق على ما يخص أزمة التسريبات.. هذا الأمر لا يشغلنا ولا نعطي له تركيزا لأننا نؤمن أننا يجب أن نفوز بمجهودنا".

وتابع "نحترم اتحاد الكرة ولجنة الحكام ولا نريد سوى توفير العدالة ومبدأ تكافؤ الفرص للجميع".

وأشار "الأهلي طوال تاريخه لا ينتظر مساعدة من أحد بأي طريقة.. والثقافة الوحيدة التي يملكها هي الفوز والتفوق في كل مباراة على أي منافس بأقدام أبنائه".

وأتم عبد الحفيظ "الأهلي يفوز بمساعدة لاعبيه فقط".

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فيديو اليوم السابع