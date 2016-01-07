برج الحوت حظك اليوم الخميس 2015 /1/7

برج الحوت على الصعيد المهنى:

برج الحوت على الصعيد العاطفى:

برج الحوت على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

>أنت إنسان مبدع ومبتكر لا تتردد فى الكشف عن مواهبك حتى تجد من يكتشفها وتظهر للنور، فهناك كثيرون سيقدرون مواهبك.>الحوت طبيعتة عاطفية يحاول طوال الوقت أن يثبت للحبيب أنه عاشق ولهان، ماتفعلة يحسدك علية الكثيرون استمر ولا تتوقف>لا تهمل فى صحتك وكن على دراية بما يجب أن تقوم به لتكون أفضل، مارس الرياضة فهى تأتى على راس القائمة لمن يريدون أن يكونون فى حالة أفضل>تتوقع لك الأبراج أن تلتقى مع شخص عزيز عليك لم تراه من قبل ستكون الفرصة رائعة حاول أن استغلال الوقت فى سرد الذكريات الحلوة