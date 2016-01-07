برج الحوت حظك اليوم الخميس 2015 /1/7

برج الحوت على الصعيد المهنى:
>أنت إنسان مبدع ومبتكر لا تتردد فى الكشف عن مواهبك حتى تجد من يكتشفها وتظهر للنور، فهناك كثيرون سيقدرون مواهبك.
برج الحوت على الصعيد العاطفى:
>الحوت طبيعتة عاطفية يحاول طوال الوقت أن يثبت للحبيب أنه عاشق ولهان، ماتفعلة يحسدك علية الكثيرون استمر ولا تتوقف
برج الحوت على الصعيد الصحى:
>لا تهمل فى صحتك وكن على دراية بما يجب أن تقوم به لتكون أفضل، مارس الرياضة فهى تأتى على راس القائمة لمن يريدون أن يكونون فى حالة أفضل
توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:
>تتوقع لك الأبراج أن تلتقى مع شخص عزيز عليك لم تراه من قبل ستكون الفرصة رائعة حاول أن استغلال الوقت فى سرد الذكريات الحلوة