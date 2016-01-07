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برج الحمل حظك اليوم الخميس 7/1/2016

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برج الحمل حظك اليوم الخميس 7/1/2016 برج الحمل حظك اليوم الخميس 7/1/2016

برج الحمل على الصعيد المهنى:


>كن أكثر تحفظًا فى طريقة إنفاقك للمال اليوم، وحاول أن تكون أكثر وعيًا بما تنفقه خاصة فى العمل، وبدلاً من الخروج لتناول طعام الغداء كل يوم ابدأ فى الاعتماد على الطعام المنزلى لتوفير بعض المال لأنك ستحتاجه كثيرًا فى القريب العاجل.

على الصعيد العاطفى:


>على الرغم من أنك تبحث عن شيء مثير يحدث مع الشخص الذى تنجذب إليه، لكنك يجب أن تركز على الصورة الكبيرة للشخص الذى يكون حب حياتك، وكن حذرًا من أن تجذبك عواطفك إلى منطقة خطر تسبب الكثير من المضاعفات على الطريق.

برج الحمل على الصعيد الصحى:


>تواجه مشكلة صحية اليوم ويصعب عليك تشخيصها أو علاجها مؤخرًا، قد تحاول استشارة أحد أفراد العائلة أو صديق موثوق به أو حتى طبيب مؤهل، وفى كل الأحوال ستحصل على إجابة مفيدة تؤدى إلى حل سريع لمشكلتك.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:


>هذا يوم رائع للبدايات الجديدة، إذا كنت أجلت فى الفترة الماضية خطط السفر أو عمل حان الوقت لتكف عن المماطلة وتبدأ ما عليك القيام به، لأنك فكرت بما فيه الكفاية فابدأ العمل.

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مصر 365

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