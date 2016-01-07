برج الجوزاء حظك اليوم الخميس 7/1/2016

برج الجوزاء على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

>تصادفك اليوم تغيرات غير متوقعة فى مشروع مهم كنت تعمل عليه، فحاول أن تكون مرنًا وتستمتع بأقصى قدرة ممكنة على دمج أفكار الآخرين حول الكيفية التى ينبغى أن تكمل بها هذه المهمة، وكن واثقًا أن هذه التغييرات ستكون للأفضل.>بعض الكلمات المتسرعة التى تطلقها بدون تفكير اليوم قد تتسبب فى تعقيدات كبيرة على الصعيد العاطفى، ستخوض نقاشًا ساخنًا مع شريكك فحاول أن تتحلى بالهدوء وتتعرف على الحقائق الغائبة التى ستغير الكثير من وجهة نظرك.

إذا أمكنك تأجيل هذا الحوار قم بذلك من أجل الحفاظ على هذه العلاقة وعلى سلامها.

برج الجوزاء على الصعيد الصحى:

>ستكون ناجحًا فى التخلص من المشاكل المتعلقة بالبشرة والتى تزعجك كثيرًا فى الآونة الأخيرة ولكنك لا تزال بحاجة إلى رعاية وقائية لتتجنب الانتكاس.

تجنب الإفراط فى التعرض لأشعة الشمس كى لا تترك آثارًا مدمرة للغاية على بشرتك وابذل قصارى جهدك لتجنب الأطعمة التى يمكن أن تؤدى إلى مشاكل جلدية.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

>الحب يحتاج عطاء من الطرفين فإن لاحظت أن عاطفتك لا تقابل بنفس القدر من التقدير والجهد فى العلاقة إذن فأنت بحاجة إلى محادثة صريحة ومفتوحة مع الشريك.>بشكل عام انتبه لما تقوله لأنه قد يضعك فى موقف صعب خلال الأيام المقبلة.