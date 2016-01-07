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برج الأسد حظك اليوم الخميس 7/1/2016

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برج الأسد حظك اليوم الخميس 7/1/2016 برج الأسد حظك اليوم الخميس 7/1/2016

برج الأسد على الصعيد المهنى:


>لديك فرصة عظيمة فى العمل عليك أن تستغلها بالقدر المستطاع، لأن هناك الكثير من المتربصين بك على كافة الأصعدة.

على الصعيد العاطفى:


>حياتك العاطفية تتعرض لكثير من التغيرات، فحاول أن تكون هادئ قدر المستطاع وأنت تتعامل مع الحبيب.

برج الأسد على الصعيد الصحى:


>الأخبار السيئة والطاقة السلبية غير المتوقعة تزيد مستويات التوتر بشكل مفرط، فمن الأفضل أن تحافظ على صحتك قدر الإمكان.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:


>هناك شيء جديد يحدث مع أصدقائك وزملائك فى العمل ويجب معالجته بشكل مبكر. هناك من ينتظر منك جوابًا نهائيًا بشأن وعد قطعته على نفسك حافظ عليه وحاول أن يكون قرارك متوازنًا.

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مصر 365

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