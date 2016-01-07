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برج الثور حظك اليوم الخميس 7/1/2016

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برج الثور حظك اليوم الخميس 7/1/2016 برج الثور حظك اليوم الخميس 7/1/2016

برج الثور على الصعيد المهنى:


>الاستقرار العاطفى الذى تشعر به اليوم يمتد إلى اماكن العمل ويمهد لك الطريق لعلاقات رائعة مع الآخرين، وستنعكس أيضًا على عملك الذى سيكون فعالاً ومؤثرًا وستلاحظ له نتائج إيجابية على الأرض.

على الصعيد العاطفى:


>من الجيد أن تعرف بالضبط ما تريده من شريكك، ولكن تأكد من التوقف مع نفسك بعض الوقت وتعيد التفكير فى ما تريده، وتفكر أيضًا فى ما تقدمه للشريك فى هذا الوقت كى لا تؤذى العلاقة.
>وحاول أن تكون حذرًا على الصعيد العاطفى وتنحنى للعواصف القادمة.

برج الثور على الصعيد الصحى:


>اليوم يجب أن تذهب للطبيب وتحصل على فحص طبى عام رغم أنك تشعر بأنك على ما يرام لكن إذا بدأت الآن قد تتدارك مشاكل صحية كبيرة فى الأيام المقبلة حاول أن تفعل ذلك وتذكر أن الوقاية خير من العلاج.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:


>إذا كانت لديك أية مخاوف صحية فى الوقت الحالى مهما بدت لك بسيطة حاول أن تعالجها فى أقرب وقت ممكن، سواء كانت صداع او حتى آلام فى العمود الفقرى لأنه يجب أن تسيطر عليها قبل أن تزداد الأمور سوءًا.

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مصر 365

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