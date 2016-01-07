برج الجدى حظك اليوم الخميس 7/1/2016

برج الجدى على الصعيد المهنى:

>الأوضاع غير مناسبة على الإطلاق، حاول أن تكون على قدر المسئولية خصوصاً أن هناك الكثير من المهام المطلوبة منك فى الأيام المُقبلة، فلا تحاول التخلى عن دورك بسبب بعض التصرفات السيئة. على الصعيد العاطفى:

>حاول أن تستمع إلى الحبيب أكثر من ذلك، فعلاقتك به سيئة بعض الشئ، استمع إليه وكن قريب إليه قدر المستطاع. برج الجدى على الصعيد الصحى:

>وضعك الصحى جيد إلى حد كبير، ولكن لا تدع العصبية تفقدك صحتك تدريجياً خصوصاً أنك فى الفترة الأخيرة تعرضت لكثير من الضغوط النفسية والصحية.

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>توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

>يتوقع لك علماء الأبراج فى هذا العام حظاً جيد ولكن هذا مع بداية العام الجديد، فحاول أن تكتسب علاقات جديدة، وتحسن من أدائك على مستوى العمل.

شبكةعيونالإخبارية

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