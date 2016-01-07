برج العقرب حظك اليوم الخميس 7 /1 /2016

برج العقرب على الصعيد المهنى:
>على الرغم من أن الأوضاع سيئة فى العمل إلى حداً كبير إلا انك تحاول تجاوز كل هذه الأزمات بحكمة، لذا فمن الافضل أن تعرف كيف تدير كل الأمور الخاصة بك حتى لا تخسر.
برج العقرب على الصعيد العاطفى:
>علاقتك بالحبيب على ما يرام، فمن الأفضل أن تهتم بها أكثر من ذلك حتى تعود علاقتكما كما كانت فى الماضى.
برج العقرب على الصعيد الصحى:
>اهتم بصحتك أكثر من ذلك، حتى لا تندم على شئ فيما بعد، حاول أن تذهب إلى الطبيب فى أقرب وقت ممكن.
توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:
>يتوقع لك علماء الفلك لك حظ وفير فى الأيام المُقبلة، خصوصاً أن هذا العام هو الأنسب لك.