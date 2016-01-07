برج العقرب حظك اليوم الخميس 7 /1 /2016

برج العقرب على الصعيد المهنى:

برج العقرب على الصعيد العاطفى:

برج العقرب على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

>على الرغم من أن الأوضاع سيئة فى العمل إلى حداً كبير إلا انك تحاول تجاوز كل هذه الأزمات بحكمة، لذا فمن الافضل أن تعرف كيف تدير كل الأمور الخاصة بك حتى لا تخسر.>علاقتك بالحبيب على ما يرام، فمن الأفضل أن تهتم بها أكثر من ذلك حتى تعود علاقتكما كما كانت فى الماضى.>اهتم بصحتك أكثر من ذلك، حتى لا تندم على شئ فيما بعد، حاول أن تذهب إلى الطبيب فى أقرب وقت ممكن.>يتوقع لك علماء الفلك لك حظ وفير فى الأيام المُقبلة، خصوصاً أن هذا العام هو الأنسب لك.