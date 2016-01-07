أخبار عاجلة

8 الصبح - الناقد الرياضي أحمد غنيم وتحليل لكل أحداث الكرة العالمية فى الإسبوع الماضي -
محامٍ يتزعم عصابة لسرقة إطارات السيارات بالدقي -
فيدرير ونادال.. 3 أيام و16 ساعة من اللعب في «كلاسيكو التنس» -
أنشيلوتي: يجب أن نتحلى بالشجاعة في مواجهة ريال مدريد -
جريزمان مستاء من كثرة الحديث حول مستقبله -
مرصد الإفتاء يدين مقتل 20 صوماليًّا في تفجير حافلة ركاب -
ضبط 3 سجناء هربوا من سجن وادى النطرون في 2011 -
بالصور.. إخلاء سكان العقار المائل وسط الإسكندرية تمهيدًا لإزالته -
الضربة الجوية الامريكية على سوريا (رسم بياني) -
طرح 3795 قطعة أرض و6 آلاف شقة للمصريين بالخارج بالدولار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج العقرب حظك اليوم الخميس 7 /1 /2016

Google+ Print
برج العقرب حظك اليوم الخميس 7 /1 /2016 برج العقرب حظك اليوم الخميس 7 /1 /2016

على الصعيد المهنى:


>على الرغم من أن الأوضاع سيئة فى العمل إلى حداً كبير إلا انك تحاول تجاوز كل هذه الأزمات بحكمة، لذا فمن الافضل أن تعرف كيف تدير كل الأمور الخاصة بك حتى لا تخسر.

برج العقرب على الصعيد العاطفى:


>علاقتك بالحبيب على ما يرام، فمن الأفضل أن تهتم بها أكثر من ذلك حتى تعود علاقتكما كما كانت فى الماضى.

برج العقرب على الصعيد الصحى:


>اهتم بصحتك أكثر من ذلك، حتى لا تندم على شئ فيما بعد، حاول أن تذهب إلى الطبيب فى أقرب وقت ممكن.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:


>يتوقع لك علماء الفلك لك حظ وفير فى الأيام المُقبلة، خصوصاً أن هذا العام هو الأنسب لك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى