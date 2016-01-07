برج الميزان حظك اليوم الخميس7 /1 /2016

برج الميزان على الصعيد المهنى:

>لديك هدف تسعى لتحقيقه، لذا تبذل الكثير من الجهد والوقت حتى تصل إليه، فحاول قدر الإمكان أن لا تفقد هدفك من أجل تفاهات. برج الميزان على الصعيد العاطفى:

>اهتم بالحبيب أكثر من ذلك، لأن علاقتك به قد توترت به فى الفترة الأخيرة، حاول أن تكون على قدر المسئولية أكثر من ذلك. برج الميزان على الصعيد الصحى:

>وضعك الصحى غير جيد على الإطلاق، فحاولِ أن تكونِ مهتمة بها أكثر من ذلك، ولا تدع الأجواء المُحيطة تؤثر عليك أكثر من ذلك. توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

>تتوقع لك الأبراج كثير من الإنجازات لا تسير وراء الدسائس فأنت تعرف طريقك جيدا وتعرف كيف تصل إلية

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads

مصر 365