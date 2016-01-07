برج الميزان حظك اليوم الخميس7 /1 /2016

برج الميزان على الصعيد المهنى:
>لديك هدف تسعى لتحقيقه، لذا تبذل الكثير من الجهد والوقت حتى تصل إليه، فحاول قدر الإمكان أن لا تفقد هدفك من أجل تفاهات.
برج الميزان على الصعيد العاطفى:
>اهتم بالحبيب أكثر من ذلك، لأن علاقتك به قد توترت به فى الفترة الأخيرة، حاول أن تكون على قدر المسئولية أكثر من ذلك.
برج الميزان على الصعيد الصحى:
>وضعك الصحى غير جيد على الإطلاق، فحاولِ أن تكونِ مهتمة بها أكثر من ذلك، ولا تدع الأجواء المُحيطة تؤثر عليك أكثر من ذلك.
توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:
>تتوقع لك الأبراج كثير من الإنجازات لا تسير وراء الدسائس فأنت تعرف طريقك جيدا وتعرف كيف تصل إلية