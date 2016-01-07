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برج القوس حظك اليوم الخميس 2015 /1/7

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برج القوس حظك اليوم الخميس 2015 /1/7 برج القوس حظك اليوم الخميس 2015 /1/7

برج القوس على الصعيد المهنى:
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تواجهك بعض العقبات لكن لا تستسلم لها فأنت قادر على تخطى جميع المشاكل بالصبر وتحمل المسؤولية لتصل إلى أحلامك فى أقرب وقت.

برج القوس على الصعيد العاطفى:
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هناك أمل أن يدق الحب باب قلبك فى الأيام القادمة أفتح قلبك وانظر إلى المستقبل بعيون يملئها الأمل بأن الجديد سكون أفضل بكل تأكيد.
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>برج القوس على الصعيد الصحى:


>لا تهمل فى صحتك وحاول أن تعطيها من وقت الكثير فدائما الصحة تاج على رؤؤس الأصحاء ، حاول أن تجرى الفحوصات اللازمة فى هذا الشأن حتى لا تكبر المشكلة ويصعب حلها.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:


>تتوقع لك الأبراج سنة حلوة مليئة بالمفاجآت السعيدة والأمانى الحلوة، حاول أن تسغل جميع الفرص التى تصادفك فقد اتى وقت سعدك.

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مصر 365

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