برج القوس حظك اليوم الخميس 2015 /1/7

برج القوس على الصعيد المهنى:

> تواجهك بعض العقبات لكن لا تستسلم لها فأنت قادر على تخطى جميع المشاكل بالصبر وتحمل المسؤولية لتصل إلى أحلامك فى أقرب وقت. برج القوس على الصعيد العاطفى:

> هناك أمل أن يدق الحب باب قلبك فى الأيام القادمة أفتح قلبك وانظر إلى المستقبل بعيون يملئها الأمل بأن الجديد سكون أفضل بكل تأكيد.

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>برج القوس على الصعيد الصحى:

>لا تهمل فى صحتك وحاول أن تعطيها من وقت الكثير فدائما الصحة تاج على رؤؤس الأصحاء ، حاول أن تجرى الفحوصات اللازمة فى هذا الشأن حتى لا تكبر المشكلة ويصعب حلها. توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

>تتوقع لك الأبراج سنة حلوة مليئة بالمفاجآت السعيدة والأمانى الحلوة، حاول أن تسغل جميع الفرص التى تصادفك فقد اتى وقت سعدك.

شبكةعيونالإخبارية

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