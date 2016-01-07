برج العذراء حظك اليوم الخميس 2015 /1/7

برج العذراء على الصعيد المهنى:

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برج العذراء على الصعيد العاطفى:

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برج العذراء على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

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تسلك بعض الطرق الملتوية للوصول إلى أهدافك، مما يعرضك للمخاطر وتقع تحت طائلة المسؤلية القانونية حاول سلك الطريق المختصر للوصول السهل السريع.تنتظر من الحبيب كثير من التضحيات ولا تقدم اى شئ، حاول أن تكون انسان كريم فى مشاعرك فلا يوجد انسان يأخذ بلا عطاء.لديك مشكلة صحية سابقة وأنت دائما تحاول الهرب منها بالمسكنات، الحل الأمثل هو العلاج حتى وأن كان مؤلم.لا تتوقع الكثير من الأبراج ولكن عليك أن تقتنع أن لن يصيبك إلا ماكتب الله لك تعلم من ماضيك لتعرف كيف تسير فى طريق المستقبل بلا مشاكل