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برج العذراء حظك اليوم الخميس 2015 /1/7

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برج العذراء حظك اليوم الخميس 2015 /1/7 برج العذراء حظك اليوم الخميس 2015 /1/7

على الصعيد المهنى:
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تسلك بعض الطرق الملتوية للوصول إلى أهدافك، مما يعرضك للمخاطر وتقع تحت طائلة المسؤلية القانونية حاول سلك الطريق المختصر للوصول السهل السريع.

برج العذراء على الصعيد العاطفى:
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تنتظر من الحبيب كثير من التضحيات ولا تقدم اى شئ، حاول أن تكون انسان كريم فى مشاعرك فلا يوجد انسان يأخذ بلا عطاء.

برج العذراء على الصعيد الصحى:
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لديك مشكلة صحية سابقة وأنت دائما تحاول الهرب منها بالمسكنات، الحل الأمثل هو العلاج حتى وأن كان مؤلم.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:
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لا تتوقع الكثير من الأبراج ولكن عليك أن تقتنع أن لن يصيبك إلا ماكتب الله لك تعلم من ماضيك لتعرف كيف تسير فى طريق المستقبل بلا مشاكل

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مصر 365

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