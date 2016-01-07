برج العذراء حظك اليوم الخميس 2015 /1/7

تسلك بعض الطرق الملتوية للوصول إلى أهدافك، مما يعرضك للمخاطر وتقع تحت طائلة المسؤلية القانونية حاول سلك الطريق المختصر للوصول السهل السريع.
برج العذراء على الصعيد العاطفى:
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تنتظر من الحبيب كثير من التضحيات ولا تقدم اى شئ، حاول أن تكون انسان كريم فى مشاعرك فلا يوجد انسان يأخذ بلا عطاء.
برج العذراء على الصعيد الصحى:
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لديك مشكلة صحية سابقة وأنت دائما تحاول الهرب منها بالمسكنات، الحل الأمثل هو العلاج حتى وأن كان مؤلم.
توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:
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لا تتوقع الكثير من الأبراج ولكن عليك أن تقتنع أن لن يصيبك إلا ماكتب الله لك تعلم من ماضيك لتعرف كيف تسير فى طريق المستقبل بلا مشاكل
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شبكةعيونالإخبارية
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