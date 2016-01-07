برج السرطان حظك اليوم الخميس 7/1/2016

برج السرطان على الصعيد المهنى:

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على الصعيد العاطفى:

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برج السرطان على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

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الفرص الصغيرة يمكن أن تتحول إلى فرص كبيرة اليوم طالما أنت على استعداد للالتزام وأن تبذل المجهود الكافى لتجعلها كذلك. خذ الأفكار الصغيرة واجعلها أكبر ومن خلال القيام بذلك ستنجح فى تحقيق أرباح مالية ستبدًا صغيرة لكنها ستنمو مع الوقت.تتمتع فى الوقت الجارى بجرعة كبيرة من التواضع تساعدك على الاقتراب من تحقيق هدف مهم فى علاقة الحب الخاصة بك اليوم، فافتح قلبك لمن تحب وتعامل معه بلطف لأن هذه الطريقة الصحيحة لتحقيق أهدافك دون أن يشعر بأنك تستغله.عليك أن تبذل بعض المجهود من أجل رعاية صحتك حتى تتجنب الأخطار على المدى الطويل. ركز على الرياضة التى تحافظ على الصحة مثل اليوجا مثلاً وضع خططًا لنظام غذائى مناسب، مستويات الطاقة لديك قد ترتفع مع مرور الوقت إذا اخترت نظامًا صحيًا بطيئًا لكنه ثابتًا.تتعامل اليوم مع كل الأمور بعاطفية زائدة عن اللزوم، حاول أن تكون واعيًا لذلك وألا تكون حساسًا أكثر من اللازم وعالج الأمور بحكمة، لا تأخذ كل ما يوجه لك من انتقاد على محمل شخصى بل انظر للأمور بطريقة موضوعية.