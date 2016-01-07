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8 نصائح وتمارين بسيطة تساعدك فى التغلب على ضعف النظر

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8 نصائح وتمارين بسيطة تساعدك فى التغلب على ضعف النظر 8 نصائح وتمارين بسيطة تساعدك فى التغلب على ضعف النظر
ضعف النظر من المشاكل الصحية الأكثر شيوعا، وقد تعوقنا عن أشياء كثيرة وتسبب قلقا وانزعاجا كبيرا، لكن من الممكن التغلب على ضعف النظر بطريقة سهلة وبسيطة.

ويقدم الموقع الأمريكى "Health" بعض النصائح السهلة التى تساعد على تحسين ضعف النظر وتقوية العينين ومنها:
>1-يجب إعطاء عينيك قسط من الراحة لمدة 3 ساعات يوميا.
>2-قضاء بعض الوقت دون أن ترتدى النظارة الطبية يوميا.
>3-دلك عينيك عدة مرات فى اليوم برفق.
>4-لا تحاول النظر لشاشات الكمبيوتر أكثر من اللازم.
>5-قضاء بعض الوقت فى الطبيعة والنظر إلى للأشياء الطبيعية.
>6-وضع قطعة مبللة بالماء الدافئ على العينين لمدة نصف ساعة كل يوم.
>7-تناول عصير الجزر يوميا.
>8- اتباع التمرينات الموضحة فى الرسم البيانى، والتى تساعد على تقوية عصب العين وتعزيز النظر وهى الآتى:
>- قم بتحريك العينين لأعلى ويسارا، أو تحريكها بشكل قطرى، أو تحريكها لأعلى ولأسفل ويسارا ويمينا بحركات متكررة.
>- قم بتحريك العينين لأعلى ثم بشكل قطرى لاتجاه اليسار، وكرر هذا الأمر.


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