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بالصور.. الرئيس يعتذر عن تأخر ترميم الكنائس ويتعهد بإعادة بنائها خلال العام الحالى

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بالصور.. الرئيس يعتذر عن تأخر ترميم الكنائس ويتعهد بإعادة بنائها خلال العام الحالى بالصور.. الرئيس يعتذر عن تأخر ترميم الكنائس ويتعهد بإعادة بنائها خلال العام الحالى
تعهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال مشاركته فى قداس الميلاد المجيد بمقر الكاتدرائية بالعباسية، للأخوة المسحيين ببناء وترميم الكنائيس التى حرقت.

وقال الرئيس: "تأخرنا عليكم فى ترميم وإصلاح ما تم إحراقه، وإن شاء الله يا قداسة البابا هانخلص كل شيء هذا العام، واسمحوا لى أن أقول لكم ياريت تقبلوا إعتذارنا فى اللى حصل ده".

وتابع :"العام القادم إن شاء الله مش هايكون فيه بيت من بيوتكم أو كنيسة إلا وستعود مرة أخرى..ولن ننسى لكم و لقداسة البابا مواقفكم الوطنية المشرفة والعظيمة خلال الفترة الماضية".

كما توجه بالشكر للحاضرين، قائلاً :"كل سنة وأنتم طيبين وعيد سعيد عليكم وعلينا جميعاً.. وإن شاء الله العام القادم يكون عام خير واستقرار.. تحيا بنا جميعاً..تحيا مصر ..تحيا مصر".

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016


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