وزير الرى لـ"على مسئوليتى": لن نفرط فى مواردنا المائية وان نقبل بنقصانها

قال الدكتور حسام مغازى وير الرى، اليوم الأربعاء، إن الوزارة تتحمل مسئولية مستقبل الوطن ومستعدون للتحدى، لتنويع مصادر الطاقة فى الفترة المقبلة، مؤكدًا أن مصر لن تقبل التفريط فى أى من مواردها المائية أو نقصانها بأى شكل، لافتا إلى أن مصر لن تتراجع عن أى بنود من الاتفاقية الإطارية التى تم التوقيع عليها من الثلاث دول مصر والسودان وإثيوبيا رغم صعوبة المفاوضات حول سد النهضة.

وأضاف وزير الرى خلال حواره مع الإعلامى أحمد موسى عبر برنامجه "على مسئوليتى" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن مصر تتعامل مع مشروع واقعى على الأرض، وهو سد النهضة ولابد من استمرار المفاوضات بما لا يؤثر على حصة مصر من مياه النيل، مؤكدا أن طول سد النهضة يصل إلى 2 كيلو متر وارتفاعه 140 مترا، ويستوعب 74 مليار متر من المياه.

وأشار مغازى، إلى أن الدولة تسير لحل مشروع سد النهضة من خلال المفاوضات، مؤكدا أنه لابد من وجود 4 فتحات فى السد بدلا من فتحتين.

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