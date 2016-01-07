البابا تواضروس: تهنئة الرئيس أسعدتنا.. ومحبة القائد تصنع المعجزات

أكد البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية أن زيارة الرئيس عبد السيسى للكنيسة للتهنئة بعيد الميلاد ، تسعد كل الشعب وليس الكنيسة فقط، مؤكدا أن محبة القائد للشعب تصنع المعجزات.

وأضاف البابا فى عظة القداس: "نشكر حضور رئيس الوزراء اليوم، ومصطفى شريف رئيس ديوان رئيس الجمهورية "، كما وجه البابا الشكر للوزراء الحاضرين ونواب مجلس الشعب وشيخ الأزهر .

- الرئيس يعتذر عن تأخر ترميم الكنائس ويتعهد بإعادة بنائها خلال العام الحالى