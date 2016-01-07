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البابا تواضروس: تهنئة الرئيس أسعدتنا.. ومحبة القائد تصنع المعجزات

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البابا تواضروس: تهنئة الرئيس أسعدتنا.. ومحبة القائد تصنع المعجزات البابا تواضروس: تهنئة الرئيس أسعدتنا.. ومحبة القائد تصنع المعجزات
أكد البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية أن زيارة الرئيس عبد السيسى للكنيسة للتهنئة بعيد الميلاد ، تسعد كل الشعب وليس الكنيسة فقط، مؤكدا أن محبة القائد للشعب تصنع المعجزات.

وأضاف البابا فى عظة القداس: "نشكر حضور رئيس الوزراء اليوم، ومصطفى شريف رئيس ديوان رئيس الجمهورية "، كما وجه البابا الشكر للوزراء الحاضرين ونواب مجلس الشعب وشيخ الأزهر .


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