بكرى معقبًا على زيارة السيسى لـ"الكاتدرائية":قائد يعيش معنا أعيادنا

أشاد البرلمانى مصطفى بكرى، بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للكاتدرائية المرقسية، ومشاركة الأقباط فى احتفالات عيد الميلاد المجديد.

وقال بكرى عبر حسابه الشخصى على تويتر: "زيارة الرئيس السيسى للكاتدرائية اليوم تأكيد جديد على أصالته وحبه لشعبه.. هتاف الرئيس فى الكاتدرائية تحيا مصر بشعب مصر يؤكد أننا أمام قائد يعيش معنا أعيادنا وأفراحنا وهمومنا".

وأضاف بكرى: "حديثه عن الموقف الوطنى لإخوتنا الأقباط وللبابا فى مواجهة الإرهاب الذى أحرق الكنائس هو أبلغ تعبير عن العرفان من كل أبناء الشعب لهذا الدور العظيم الذى لن ينسى خاصة عندما قال قداسة البابا: وطن بلا كنائس أفضل من كنائس بلا وطن".



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