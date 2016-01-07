أخبار عاجلة

8 الصبح - الناقد الرياضي أحمد غنيم وتحليل لكل أحداث الكرة العالمية فى الإسبوع الماضي -
محامٍ يتزعم عصابة لسرقة إطارات السيارات بالدقي -
فيدرير ونادال.. 3 أيام و16 ساعة من اللعب في «كلاسيكو التنس» -
أنشيلوتي: يجب أن نتحلى بالشجاعة في مواجهة ريال مدريد -
جريزمان مستاء من كثرة الحديث حول مستقبله -
مرصد الإفتاء يدين مقتل 20 صوماليًّا في تفجير حافلة ركاب -
ضبط 3 سجناء هربوا من سجن وادى النطرون في 2011 -
بالصور.. إخلاء سكان العقار المائل وسط الإسكندرية تمهيدًا لإزالته -
الضربة الجوية الامريكية على سوريا (رسم بياني) -
طرح 3795 قطعة أرض و6 آلاف شقة للمصريين بالخارج بالدولار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بكرى معقبًا على زيارة السيسى لـ"الكاتدرائية":قائد يعيش معنا أعيادنا

Google+ Print
بكرى معقبًا على زيارة السيسى لـ"الكاتدرائية":قائد يعيش معنا أعيادنا بكرى معقبًا على زيارة السيسى لـ"الكاتدرائية":قائد يعيش معنا أعيادنا
أشاد البرلمانى مصطفى بكرى، بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للكاتدرائية المرقسية، ومشاركة الأقباط فى احتفالات عيد الميلاد المجديد.

وقال بكرى عبر حسابه الشخصى على تويتر: "زيارة الرئيس السيسى للكاتدرائية اليوم تأكيد جديد على أصالته وحبه لشعبه.. هتاف الرئيس فى الكاتدرائية تحيا بشعب مصر يؤكد أننا أمام قائد يعيش معنا أعيادنا وأفراحنا وهمومنا".

وأضاف بكرى: "حديثه عن الموقف الوطنى لإخوتنا الأقباط وللبابا فى مواجهة الإرهاب الذى أحرق الكنائس هو أبلغ تعبير عن العرفان من كل أبناء الشعب لهذا الدور العظيم الذى لن ينسى خاصة عندما قال قداسة البابا: وطن بلا كنائس أفضل من كنائس بلا وطن".

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
طرح 3795 قطعة أرض و6 آلاف شقة للمصريين بالخارج بالدولار

طرح 3795 قطعة أرض و6 آلاف شقة للمصريين بالخارج بالدولار

وفد «التجارة العالمية» يزور مصر لمراجعة سياستها الاقتصادية

وفد «التجارة العالمية» يزور مصر لمراجعة سياستها الاقتصادية

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان "الضيف أحمد" فنان بدرجة مبدع

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان "الضيف أحمد" فنان بدرجة مبدع

8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أبرز وأهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم