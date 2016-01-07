رانيا السادات: أبلغت الجهات المختصة قبل لقاء القنصل الأمريكى

قالت رانيا السادات، عضو مجلس النواب، إنها تتعرض الآن لفتنة سياسية بمحافظة بورسعيد، موضحة أن لقاءها بقنصل الولايات المتحدة الأمريكية كان لتقديم التهنئة بفوزها فى الانتخابات البرلمانية بالإضافة لبحث سبل التعاون بين البلدين من خلال عضويتها بلجنة الشئون الخارجية بالبرلمان التى سيتم تشكيلها، مستنكرة ما أثير حول هذا اللقاء من جدل حمل كذبًا وادعاء لا تعلم من يقف خلفه - حسب قولها -

وتابعت خلال اتصال هاتفى ببرنامج "العاشرة مساءً" الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى عبر فضائية "دريم" أنها أبلغت الجهات المختصة قبل بدء اللقاء وأخبرتهم أنها تلقت اتصالا من السفارة الأمريكية،

>وأضافت: "تلقيت اتصالا هاتفيا من السفارة من خلال رقمهم الأرضى لتهنئة القنصل الأمريكى لى بعد نجاحى فى البرلمان، لأننى تجربة شابة، ومنفردة، وقالت: مرأة صغيرة مستقلة صحفية تهزم فطاحل وحيتان، وتابعت:" ورديت فى حدود السياق.. ومحدش التقط لى صور وأنا اللى صورت وأخرجت الصور والحوار للصحف والإعلام".