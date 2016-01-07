بعد زيارة الرئيس للكاتدرائية.. هاشتاج "أنت زعيم يا سيسي" يتصدر "تويتر"

تصدر هاشتاج "أنت زعيم يا سيسي"، قائمة الأكثر تداولاً بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر "، عقب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، للكاتدرائية، لتهنئة الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد.

وقال الناشط أحمد عزت :" أنت زعيم يا سيسى بكل ما تعنى الكلمة"، بينما نشرت إحدى الناشطات صورة للرئيس عبد الفتاح السيسى بجوار البابا تواضروس الثانى ، وأخرى للرئيس الراحل جمال عبد الناصر بجوار البابا الراحل كيرلس ، وكتبت "الرجل العظيم .. يارب أحميه".

فيما كتب احدى النشطاء " كم هو جميل السلام والمحبة بين أطياف الشعب"، وشارك الناشط مجدى المستشار قائلاً "زرعت الأمل .. رئيس لكل المصريين، زيارتك للتهنئة بعيد الميلاد لإخواننا الأقباط أسعدتهم جدا.. شكراً أيها الزعيم".

وجاءت تغريدة الناشطة أمل بكرى قائلة: "الناس فرحانة ومبسوطة.. عيد ميلاد مجيد وسعيد وتلاحم رائع للمسلمين والمسيحيين، ولا عزاء للخونة".

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